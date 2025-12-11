GCA reprend le panneau Toyota à Saumur

Publié le 11 décembre 2025 ■ Par Christophe Bourgeois ■ < 1 min de lecture

Avec l'acquisition du site du concessionnaire OGA, le groupe GCA dispose désormais de l'intégralité de la distribution de la marque Toyota dans le département du Maine-et-Loire.

Le groupe GCA rachète auprès du distributeur OGA la concession Toyota de Saumur (49). ©OGA

Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe GCA est sur le point d'intégrer dans son portefeuille la concession Toyota de Saumur (49). Détenue par le groupe OGA, piloté par Olivier Guillemet depuis 1991, elle affiche un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros et emploie 15 salariés. Cette acquisition s'accompagne également d'une reprise d'une agence Opel (CA : 2,4 millions d'euros), située également à Saumur et détenue par le même acteur local. GCA acquiert les dernières concessions Hyundai du groupe Saussereau Cette acquisition offrira au groupe choletais la main sur la dernière concession Toyota indépendante du Maine-et-Loire, complétant ainsi sa couverture départementale. Il est par ailleurs déjà implanté à Saumur avec BMW. Septième dans notre classement des 100 premiers distributeurs, le groupe GCA est le premier acteur Toyota de France. En 2024, selon les informations données par le constructeur, il a écoulé près de 22 000 véhicules. Il est également fortement implanté en Belgique. Au total, GCA, qui dispose également des panneaux des groupes BMW, ex-FCA, Hyundai et Suzuki, a mis à la route 35 000 véhicules neufs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,81 milliard d'euros.

