GCA reprend le panneau Toyota à Saumur
Publié le 11 décembre 2025
Selon l'Autorité de la concurrence, le groupe GCA est sur le point d'intégrer dans son portefeuille la concession Toyota de Saumur (49). Détenue par le groupe OGA, piloté par Olivier Guillemet depuis 1991, elle affiche un chiffre d'affaires de 13,9 millions d'euros et emploie 15 salariés. Cette acquisition s'accompagne également d'une reprise d'une agence Opel (CA : 2,4 millions d'euros), située également à Saumur et détenue par le même acteur local.
Cette acquisition offrira au groupe choletais la main sur la dernière concession Toyota indépendante du Maine-et-Loire, complétant ainsi sa couverture départementale. Il est par ailleurs déjà implanté à Saumur avec BMW.
Septième dans notre classement des 100 premiers distributeurs, le groupe GCA est le premier acteur Toyota de France.
En 2024, selon les informations données par le constructeur, il a écoulé près de 22 000 véhicules. Il est également fortement implanté en Belgique. Au total, GCA, qui dispose également des panneaux des groupes BMW, ex-FCA, Hyundai et Suzuki, a mis à la route 35 000 véhicules neufs et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,81 milliard d'euros.
