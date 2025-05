GCA repense son organisation nantaise

Publié le 14 mai 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 3 min de lecture

En plus de se développer avec Toyota et Kia à Bondy (93), le groupe GCA a profondément revu son organisation dans la région nantaise. Le distributeur vient d'inaugurer un site de 17 000 m2, à Saint-Étienne de Montluc (44), qui abrite un parc de stockage VN, un centre de reconditionnement VO et une carrosserie.

Sur son nouveau site de 17 000 m2 à Saint-Etienne de Montluc (44), le groupe GCA regroupe stockage VN, préparation VO et carrosserie. ©GCA

Après avoir dévoilé ses ambitions pour l'année 2025, le groupe GCA, dirigé par David Gaist, s'active pour atteindre ses objectifs. "Pour continuer notre croissance, nous devons également travailler sur le maillage du territoire, et saisir les opportunités d’investissement comme avec Kia à Saint-Lô (50) et Bondy (93), mais aussi Hyundai au Mans (72), tout en optimisant notre organisation à l’image de notre nouveau centre logistique et de préparation des VO à Nantes" explique Roger Lecharpentier, directeur général du groupe GCA. En plus d'avoir donné un nouvel écrin aux marques Toyota et Kia dans la ville francilienne de Bondy (93) (au lieu d'un site à Drancy), où GCA compte écouler un millier de Toyota, 400 Kia et autant de VO, le distributeur parfait également ses autres métiers. Le groupe GCA vise 39 000 voitures neuves en 2025 Dans cette optique, le groupe vient d'inaugurer un nouveau centre logistique à Saint-Étienne de Montluc, près de Nantes (44). Ce site, qui s'étend sur plus de 17 000 m2, va permettre de repenser son organisation locale. Un parc de stockage VN d'une centaine de place servira à alimenter les concessions du pays nantais, où GCA exploite les marques Toyota-Lexus, Kia, Hyundai, Mitsubishi et le véhicule d’occasion au nord de la ville. Des VO reconditionnés en 5 jours Cette nouvelle plaque tournante de GCA abrite aussi une carrosserie centralisée au service des concessions du groupe mais qui pourra aussi travailler pour des flottes extérieures. Le VO n'est pas oublié, puisqu'un centre de reconditionnement est aussi implanté à Saint-Étienne de Montluc. Toutes les reprises nantaises du groupe seront orientées vers ce centre pour être remises sur le marché dans un délai de 5 jours. Le groupe précise qu'il avait déjà pris des initiatives similaires à Saint-Lô (50) et à Caen (14) mais jamais d'une telle ampleur. Et GCA prévient que cette organisation pourrait faire école pour sa plaque Aquitaine.

