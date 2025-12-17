Emil Frey France organise la prochaine montée en régime des CRVO

De Lens (62) à Istres (13), le groupe Emil Frey France augmente la capacité de ses usines de reconditionnement de voitures d'occasion. Pour les CRVO, il y a également un enjeu d'obtention de contrats extérieurs, comme celui signé avec Mini. Vincent Gorce, le directeur général, fait le point.

Le CRVO de Lens va s'agrandir de 2 500 m2 pour atteindre un potentiel de 30 000 voitures par an. ©Le Journal de l'Automobile

Emil Frey France continue de monter en régime dans les CRVO, ses usines de reconditionnement de voitures d'occasion. Le groupe de distribution automobile devrait terminer l'année 2025 à près de 45 000 unités et projette d'avoisiner un total de 60 000 à l'horizon 2027, comme l'a confié au Journal de l'Automobile Vincent Gorce, le directeur général.

Pour ce faire, le plan consiste en deux axes majeurs. D'un côté, Emil Frey France va se mettre en quête de contrats extérieurs. Tel a été le cas avec BMW Group France. Comme nous l'annoncions récemment dans notre publication, la filiale tricolore du constructeur allemand a décidé de confier ses Mini d'occasion à l'opérateur. Le déploiement a commencé à Lens (62) et s'étendra à Ingrandes (86) dans quelques semaines et à Lyon "avant l'été".

"Aujourd'hui, les clients extérieurs représentent 15 % de l'activité dans nos usines, rapporte Vincent Gorce. Nous n'avons jamais caché notre volonté d'avoir un volume extérieur conséquent. À terme, nous aimerions que la prestation pour compte pèse 25 %". Un objectif réalisable si Emil Frey France obtient le contrat pour le reconditionnement des voitures d'occasion de la marque BMW. Ce qui n'est pas encore acté.

Un atelier à Istres en janvier 2026

L'autre point majeur concerne les infrastructures. Le groupe réalise actuellement des investissements pour accompagner cette augmentation des flux. Le plus important budget est à destination de Lens. D'ici mars 2026, le site sera agrandi de près de 2 500 m2. Cela lui permettra de disposer davantage de surface pour la carrosserie et pour la préparation esthétique.

Dans cette prochaine configuration, le CRVO de Lens aura une capacité de 30 000 unités par an. Certains se souviendront que ce n'était pas le plan initial. Mais le retrait de BCAuto Enchères du capital de la coentreprise, début 2025, a imposé une réaction d'ajustement. Outre la nécessité d'aller chercher des clients en prestation, Emil Frey France a avorté le projet d'une usine dans l'est de la France. Tout sera concentré au nord.

Vincent Gorce rappelle qu'un centre de reconditionnement ouvrira tout début janvier, à Istres (13). La capacité devrait être de 2 000 voitures par an pour cet atelier de 1 000 m2, aménagé dans le cadre d'un projet aux couleurs de BMW Premium Selection. Il sera entièrement dédié aux besoins des concessions de la plaque Autosphere locale. Celle-ci se compose d'affaires BMW, Renault et Peugeot.

La preuve, pour le directeur général, que le groupe conçoit le reconditionnement comme une activité locale. "Autrement, les coûts logistiques font vite grimper la note", souligne-t-il. Après cinq ans d'activité, les CRVO parviennent doucement à leur objectif. Les quelque 500 personnes employées dans les usines reconditionnent les véhicules d'occasion en 10 à 15 jours (temps sur place), "pour un prix situé dans la moyenne basse du marché".