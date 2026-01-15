Emil Frey France et BNP Paribas Personal Finance s’allient pour créer une nouvelle captive financière

Le distributeur automobile et BNP Paribas Personal Finance annoncent la création d’une joint-venture destinée à devenir la captive financière d'Emil Frey France. Appelée Autosphere Financement, cette nouvelle entité aura pour mission d’accompagner le groupe, en proposant des solutions de location, d’assurance et des services adaptés aux nouveaux parcours d’achat.

Franck Vignard-Rosez, directeur général de BNP Paribas Personal Finance France, et Hervé Miralles, président d'Emil Frey France, lors de la signature de la création d'Autosphere Financement. ©Emil Frey France/BNP Paribas Personal Finance

Le distributeur automobile Emil Frey France et BNP Paribas Personal Finance officialisent la création d’une coentreprise financière, appelée à devenir la captive du groupe Emil Frey sur le marché français. Baptisée Autosphere Financement, cette nouvelle structure aura pour rôle d’accompagner le premier réseau de concessions automobiles de l’Hexagone en proposant des solutions de financement, d’assurance et de services en phase avec l’évolution des parcours d’achat.

La future captive reposera sur une approche 100 % phygitale, combinant la relation en point de vente et les usages numériques. Les offres de financement, d’assurance et de services seront distribuées via des parcours digitaux intégrés au sein des outils CRM du distributeur, conçus pour fluidifier l’expérience client tout en simplifiant le travail des équipes commerciales. L’enjeu est de réduire les frictions dans le parcours d’achat et de rendre le financement plus lisible et plus rapide pour les clients finaux.

Le financement progresse fortement

"Le marché automobile a chuté de 25 % depuis 2019, année référence pour la distribution automobile, alors que les prix ont, en moyenne, augmenté d'autant", résume Hervé Miralles, président d’Emil Frey France, Belgique et Luxembourg.

Dans ce contexte, Christophe Michaeli, directeur du marché automobile chez BNP Paribas Personal Finance, rappelle que le financement a quant à lui progressé de 30 % depuis dix ans, "réponse à l'augmentation des prix des véhicules aussi bien sur le neuf que sur l'occasion". Et de citer l'exemple de la LOA sur l'occasion : "En 2015, elle ne couvrait que 10 % de part de marché. Aujourd'hui, cette offre de financement représente 50 % des transactions. Nous passons ainsi de l'économie de propriétaire de véhicule à celui d'usage, complète Hervé Miralles. Nous devons donc proposer des solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos clients qui ont toujours besoin de mobilité."

La data au cœur de la création de valeur

La joint-venture vise également à exploiter pleinement le potentiel de la donnée et des technologies d’intelligence artificielle. En combinant la puissance commerciale d’Emil Frey France avec l’expertise de BNP Paribas Personal Finance dans le financement automobile et la data, le projet entend renforcer la connaissance client et le pilotage du cycle de vie du véhicule. "J'explique souvent à mes équipes que nous devons non plus penser «VIN», qui repose uniquement sur la vente de véhicules neufs, mais désormais «VIE», ce qui permet d'imaginer que le produit n'a pas seulement une vie, mais deux ou trois", expose Hervé Miralles.

Pour le groupe Autosphere, cela doit se traduire par un suivi plus fin et structuré des clients, une personnalisation accrue des offres et l’identification de nouvelles opportunités commerciales, à mesure que les usages de mobilité évoluent (électrification, location, abonnements et services connectés).

Subaru, premier client de cette société commune

Une équipe projet commune travaille déjà à la conception de l’offre et des parcours, en vue d’un lancement opérationnel prévu en janvier 2027, sous réserve de l’approbation de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). La coentreprise aura ensuite pour mission de développer la gamme de produits d’Autosphere Financement destinée aux clients du groupe. Mais une première réalisation concrète sera d'accompagner le retour de la marque Subaru en France, marque importée par Emil Frey France.

"Ce partenariat avec Emil Frey France est l’illustration de notre volonté de nous positionner comme partenaire privilégié des constructeurs, des groupes de distribution automobiles et de leurs clients, a ajouté Franck Vignard-Rosez, directeur général de BNP Paribas Personal Finance France. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie de BNP Paribas Mobility et fait de BNP Paribas Personal Finance la seconde entité du groupe à nouer un accord avec Emil Frey France, après Arval en 2022, qui a donné naissance à la marque Autosphere Lease."