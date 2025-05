Autosphere Lease monte en puissance

Autosphere Lease poursuit son développement et s’étend au-delà des frontières françaises, en Belgique et au Luxembourg. Le fruit du partenariat entre le loueur longue durée Arval et le groupe de distribution Emil Frey France compte 3 500 clients et près de 10 000 véhicules en parc.

Hervé Miralles, président d'Emil Frey France, et Sarah Roussel, directrice générale d'Arval France. ©Xavier Muyard-Arval-EFF

Pour un loueur longue durée habitué aux grandes flottes, il peut être complexe de s’adresser aux flottes de plus petites tailles. Ainsi, Arval s’est rapproché d’Emil Frey France, et plus particulièrement de sa filiale Autosphere, en février 2022 pour s’appuyer sur la présence sur le territoire du groupe de distribution. Le partenariat a donné naissance à Autosphere Lease. L’entité commercialise une offre de location longue et moyenne durée à destination de clients professionnels et entreprises. Un service proposé au sein des 250 concessions du premier distributeur automobile de France.

"Après une année de lancement et une année de «ramp-up», 2024 a été l’année du développement, où l’on a doublé notre flotte de véhicules en parc", se réjouit Hervé Miralles, président d’Emil Frey France. Aujourd’hui, Autosphere Lease compte 3 500 clients dans son portefeuille et plus de 10 000 véhicules en parc, propriété d’Arval.

"La collaboration entre loueur et distributeur n’est pas forcément naturelle. Mais nous avons trouvé des valeurs communes : l’excellence client. La complémentarité des zones de force de nos deux groupes a permis d’inscrire ce partenariat dans la durée. Emil Frey France est proche de ses clients, partout en France, avec une proximité de terrain, tandis qu’Arval entretient une relation client du quotidien très intense, sur le long terme", définit Sarah Roussel, directrice générale d'Arval France.

Une synergie entre les deux entreprises

"Les distributeurs voient généralement les leasers comme un apporteur d'affaires. Là, nous sommes passés au-delà de ce stade dans le cadre d'un partenariat stratégique en faveur du développement d’une offre pour le client final, assure Hervé Miralles. Nous avons appris à travailler ensemble au niveau du commerce et des offres. Aujourd’hui, c’est une seule équipe qui travaille sur les mêmes objectifs, centrés sur l'intérêt des clients, et ce, dans tous les domaines d’activité, VP -VU."

Pour parvenir à doubler son parc de véhicules, Auosphere Lease cherche à fidéliser ses clients via divers services comme des campagnes de mailing ciblées et la mise à disposition d'outils digitaux à destination des vendeurs, des gestionnaires de flottes et des constructeurs dans le but de faciliter la gestion des contrats. La marque blanche propose aussi des véhicules utilitaires, qui représentent actuellement 20 % des commandes. Une offre leur a été dédiée avec le Pack Professionnel LLD VUL.

Autosphere Lease débarque au Belux

Après trois années satisfaisantes dans l'Hexagone, Autosphere Lease s’exporte en Europe et débarque en Belgique et au Luxembourg. Le service a débuté officiellement en avril 2025 dans les concessions du groupe Emil Frey après une phase pilote achevée en février 2025.

Pour rappel, l'entité des deux entreprises, en tant que marque blanche, bénéficie ainsi de la maîtrise d’Arval, qui supervise la gestion des contrats via une plateforme opérationnelle spécifique permettant de proposer plusieurs services comme l’assurance, la maintenance, l’assistance, les pneumatiques, la voiture de prêt et la télématique.

"Les marchés sont très différents et nous découvrons beaucoup de LLD à particulier alors que la pratique n’existe pas en France, explique Hervé Miralles. Cela nous permet de chiffrer beaucoup plus vite que prévu et cela nous permet de toucher du doigt ce marché différemment, avec ce que nous appelons les «véhicules salaire», des véhicules de fonction qui sont des avantages importants sur ces deux marchés."

Des véhicules d’occasion à louer

Outre le développement d'Autosphere Lease, la collaboration stratégique permet de bénéficier de l’expertise du groupe Emil Frey dans le reconditionnement des véhicules pour alimenter l’offre de LLD de voitures d’occasion d’Arval, baptisée Arval Release. Ainsi, la filiale du distributeur dédiée au reconditionnement des véhicules (CRVO) a mis en place un processus basé sur le cahier des charges d’Arval.

"Le cahier des charges d'Arval est exigeant et pousse les équipes de nos centres de reconditionnement à l'excellence", assure Hervé Miralles. Ainsi, les véhicules d’occasion Arval bénéficient d’un service spécifique. CRVO a permis de reconditionner plus de 7 000 voitures Arval Release. Des véhicules que le loueur longue durée propose sur l’application Mobility for you permettant aux clients BNP d’accéder à des offres de mobilité.

La synergie entre les deux entreprises s'étend aussi au niveau de l'après-vente, puisque le loueur a pu élargir son réseau d’Arval Centers, dédié à la maintenance, l’entretien et la réparation des véhicules de son parc. Celui-ci s’appuie désormais sur les 27 sites d’Autosphere en France, qui devraient atteindre la trentaine de centres d'ici à la fin de l’année 2025.