Dix bougies et deux accords pour Carizy

Tandis qu'elle célèbre ses dix ans d'existence en ce mois de septembre 2025, la plateforme de revente de voitures d'occasion à particulier a repensé ses accords avec Autovista et La Centrale. En combinant ces deux partenaires, Carizy entend gagner en précision dans ses estimations de prix.

Yann Abrassart, directeur général de Carizy, a cofondé l'entreprise en septembre 2015. ©Carizy

Carizy réinvente ses partenariats pour affiner ses connaissances du marché. La plateforme digitale de revente de voitures d'occasion à particulier révèle qu'elle a fait évoluer les contours de sa collaboration avec Autovista et La Centrale. Deux spécialistes des données qui interviendront dans des registres différents mais complémentaires.

Depuis l'ère Renault, la société dirigée par Yann Abrassart travaillait avec Autovista. "Mais nous ne prenions pas suffisamment soin de tenir à jour nos bases", a reconnu le cofondateur de Carizy auprès du Journal de l'Automobile. Il a donc remis à plat le contrat et, désormais, il n'y aura plus de décalage.

Carizy va y gagner une capacité à identifier en temps réel et de manière la plus fiable possible les véhicules qui lui sont soumis. Il ne s'agit pas seulement de la marque et du modèle, mais surtout de la version (phase). "Nous ne pouvions pas faire d'estimation de prix crédible sans cette information de base", résume Yann Abrassart.

Outre le fait de ne pas avoir trouvé satisfaction dans une autre solution testée, le choix de conserver Autovista comme fournisseur est d'autant plus judicieux que le nouvel actionnaire principal de Carizy, le groupe Cofidis, fonctionne aussi avec ce référentiel pour d'autres activités bancaires. Ce sera d'autant plus facile pour les prochaines initiatives menées conjointement entre la maison mère et sa filiale.

La cote précalculée par La Centrale

La société qui célèbre, le 18 septembre 2025, son dixième anniversaire a aussi pris la décision de s'en remettre à La Centrale pour ce qui relève de l'estimation de prix de revente. Selon le dirigeant de Carizy, cette orientation stratégique résulte du comportement des collaborateurs. "Ils se sont davantage familiarisés avec les outils de La Centrale, nous n'avions aucune raison de sélectionner un autre partenaire", dit-il.

Carizy diffusait ses annonces chez l'infomédiaire. Maintenant, La Centrale lui sert à coter les voitures d'occasion avec Optimus Price et à analyser l'évolution des tendances avec Pilote Price. Et Yann Abrassart de nuancer : "Nous ne reprenons pas la cote brute pour autant, notre propre algorithme s'applique pour ajuster le prix conseillé au vendeur".

Cet algorithme se nourrit de données d'historique de transactions de Carizy. Ainsi, l'ajustement de tarif s'étend sur une plage globale allant de -10 % à +8 % avec une concentration forte sur la fourchette qui va de -4 % à +2 %. Pour mémoire, les clients de la plateforme déboursent en moyenne 14 000 euros pour une voiture d'occasion revendue par un particulier et 17 000 euros quand ils choisissent une offre de concessionnaire.

Un plan pour le reconditionnement

À ce jour, deux ventes sur trois se font en BtoC, malgré l'afflux de voitures en provenance de professionnels. Carizy a trouvé une vitesse de croisière qui oscille entre 250 et 300 affaires par mois. L'ambition de l'équipe dirigeante consiste à accroître les revenus, d'abord en étant plus sélectif sur les véhicules proposés pour impacter à la hausse la commission, ensuite en démultipliant la vente de services complémentaires.

Le prochain chantier qui vient de s'ouvrir concerne le reconditionnement. Constatant une augmentation des voitures restituées après 50 à 60 mois de leasing, les besoins se font de plus en plus sentir. Carizy lance donc une phase de prospection pour trouver un partenaire capable de reconditionner dans des délais acceptables. "Nous privilégions le nord et l'est de la France", précise Yann Abrassart.