D'Ieteren compte garder le cap dans un marché en baisse

Porté par une année record et une stratégie de désendettement affirmée, le groupe trace une feuille de route ambitieuse jusqu'en 2028. Malgré un marché automobile belge en repli, sa filiale historique D’Ieteren Automotive entend maintenir sa domination grâce à la force de ses marques, tout en amorçant un virage vers la mobilité durable.

La filiale D'Ieteren Automotive du groupe belge vise la stabilité des ventes dans un marché annoncé en baisse. ©AdobeStock

À l’occasion de son Investor Day à Londres, au Royaume-Uni, le groupe belge D’Ieteren a dévoilé une feuille de route ambitieuse à l’horizon 2028. Si l’ensemble des entreprises du portefeuille affiche des objectifs de croissance robustes, le secteur automobile, pilier historique du groupe, reste au cœur de sa stratégie de transformation.

Sa filiale D’Ieteren Automotive, importateur et principal distributeur en Belgique des marques du groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda, Porsche, etc.), fait face à un marché belge du neuf en perte de vitesse. Les prévisions annoncent un recul des immatriculations à environ 415 000 unités d’ici 2028. Malgré cette conjoncture, le groupe vise une stabilité de ses ventes sur la période 2024-2028. L’objectif est clair : préserver ses parts de marché grâce à la puissance de ses marques et à une position de leader sur le territoire.

La marge opérationnelle ajustée devrait se maintenir autour de 4 % à l’horizon 2028, ce qui constitue un niveau jugé satisfaisant dans un contexte post-Covid marqué par des conditions commerciales en voie de normalisation.

Diversification et mobilité verte en ligne de mire

Conscient des mutations profondes de la mobilité, D’Ieteren Automotive mise aussi sur le développement de solutions de mobilité et d’énergie alternatives. Si peu de détails opérationnels sont donnés à ce stade, cette orientation illustre la volonté du groupe de se positionner activement dans la transition énergétique, en lien avec l’électrification croissante du parc automobile et les nouvelles attentes des consommateurs.

Parallèlement, une gestion plus rigoureuse du fonds de roulement devrait permettre de dégager plus de 200 millions d’euros de flux de trésorerie opérationnel d’ici 2028. Cette performance financière contribuerait à renforcer l’autonomie stratégique de l’entité automobile.

Un premier trimestre sous pression

À court terme, les indicateurs sont moins favorables. Au premier trimestre 2025, D’Ieteren Automotive a vu son chiffre d’affaires chuter de 16,6 % sur un an, à 1,19 milliard d’euros, principalement en raison d’une baisse marquée des volumes. Les livraisons de véhicules neufs ont reculé de près de 30 %, avec seulement 24 621 unités écoulées.

Néanmoins, le groupe se montre confiant. Le carnet de commandes s’étoffe, atteignant environ 36 000 unités fin mars 2025, dopé par les bonnes performances commerciales enregistrées lors du Mondial de l’Auto de janvier 2025. Une dynamique qui pourrait se prolonger sur le reste de l’année.

Francis Deprez, directeur général du groupe, résume la stratégie : "Nous abordons 2028 avec un portefeuille équilibré, composé de plateformes de croissance solides et de générateurs de trésorerie robustes. L’automobile restera au cœur de notre mission, en conjuguant excellence opérationnelle et innovation durable".