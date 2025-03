D'Ieteren Group enregistre une année record et se désendette

En 2024, le groupe belge a brillé avec un résultat avant impôts de 1,06 milliard d'euros (+9,6 %), pour un chiffre d'affaires de 12,07 milliards d'euros (+3,5 %). Malgré une baisse des immatriculations, D'Ieteren a réduit sa dette et amélioré sa marge opérationnelle.

Le groupe belge D'Ieteren a réalisé une excellente année 2024 en dépit d'un marché automobile en baisse. ©D'Ieteren Grou

2024 aura été une bonne année pour D'Ieteren Group. Le distributeur et importateur belge a en effet enregistré un résultat consolidé avant impôts de 1,06 milliard d'euros, en progression de 9,6 %.

Son chiffre d'affaires, incluant toutes les activités du groupe, à savoir D'Ieteren Automotive (distribution automobile), les marques Carglass (Belron) et Autodistribution (PHE), TVH (distribution de matériels de manutention) et Moleskine, a été de 12,07 milliards d'euros (+3,5 %).

En ce qui concerne la partie distribution automobile, le groupe a immatriculé 119 832 véhicules, en baisse de 4,1 %, alors que le marché belge s'est contracté de 6,4 % en 2024, pour atteindre 438 210 unités. Au total, la part de marché de D'Ieteren Automotive est passée de 24,2 % à 24 %.

Le chiffre d'affaires de cette activité, la plus importante du groupe, a été de 5,27 milliards d'euros (-0,5 %). " Cette baisse est principalement due au repli du marché des voitures neuves, partiellement compensé par une évolution positive du prix/mix des voitures neuves, ainsi que par une progression des ventes dans la plupart des autres activités", a indiqué le distributeur.

Des ventes en très légère baisse

Dans le détail, les ventes de véhicules neufs ont diminué de -0,8 %, pour atteindre 4,29 milliards d'euros, et celles des véhicules d’occasion ont diminué de -9,3 % en glissement annuel, atteignant 407,3 millions d'euros.

Les ventes de pièces détachées et d’accessoires ont en revanche progressé de 11,7 %, pour atteindre 356,6 millions d'euros. Le chiffre d’affaires des activités après-vente s’est élevé quant à lui à 83,8 millions d'euros, tandis que les autres revenus ont augmenté de 2,3 % pour atteindre 162,5 millions d'euros.

Le résultat opérationnel a atteint 224,2 millions d'euros (+17,1 %) et le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 21,2 %, pour s’établir à 269,7 millions d'euros. Cette évolution a conduit à une amélioration de 92 points de base de la marge opérationnelle ajustée qui s’établit à 5,1 %. Cette évolution positive notable est due en grande partie à l’effet prix/mix sur le chiffre d’affaires et au contrôle des coûts.

Une dette très fortement réduite

Surtout, 2024 a permis au groupe belge d'épurer ses comptes. Le flux de trésorerie (après impôts) a fortement progressé par rapport à 2023, atteignant 362 millions d'euros, contre 139,2 millions d'euros en 2023.

Cette très forte augmentation (160,1 %) reflète principalement, selon D'Ieteren, "un mouvement positif du besoin en fonds de roulement, principalement dû à la normalisation du carnet de commandes à la fin 2023, ce qui a entraîné une réduction des stocks, la forte progression des résultats opérationnels et des dépenses d’investissement moins élevées".

Ainsi, la dette financière nette de D’Ieteren Automotive est passée de 250 millions d'euros fin 2023 à 11,9 millions d'euros fin 2024, principalement grâce à la forte génération de trésorerie.

Une baisse attendue pour 2025

Pour 2025, D’Ieteren Group s’attend à ce que les performances opérationnelles de la plupart de ses business continuent à s’améliorer. Sur la partie distribution, le groupe envisage que le marché belge s’établisse entre 420 000 et 450 000 nouvelles immatriculations. "Après une nouvelle année record en 2024 et un carnet de commandes revenu à un niveau normalisé, le chiffre d’affaires de D’Ieteren Automotive devrait être impacté par l’évolution du marché et une normalisation du mix, ce qui laisse présager une baisse dans une fourchette basse à moyenne à un chiffre en glissement annuel", a conclu le groupe.