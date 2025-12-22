Diago s'attaque à la péninsule ibérique

L’assistant vocal IA dédié à la distribution automobile poursuit son développement en Espagne et au Portugal. La start-up Diago dirigée par Guillaume Couzy renforce également son équipe commerciale.

Guillaume Couzy, CEO de Diago, entouré de toute l'équipe. ©Diago

Diago poursuit sa route. En effet, après la France, la Belgique et le Luxembourg, l’assistant vocal IA dédié à la distribution automobile se déploie au Portugal et en Espagne.

Ainsi, les groupes Edauto en Espagne et Rodda au Portugal ont choisi Diago pour gérer l'ensemble de leurs appels entrants.

Pour donner encore plus d'ampleur à son développement, la start-up a recruté Flavie Santé comme responsable commerciale dédiée à l'expansion européenne. "Elle aura pour mission de structurer la présence de Diago sur chaque marché et d’accompagner les groupes automobiles dans leur transformation grâce à l’IA", explique Diago.

Aujourd'hui, Diago est déployé dans une trentaine de groupes de distribution et 130 concessions en France. Pour conquérir l'Europe, Diago peut compter sur la recommandation de l'AECP, l'Association européenne des concessionnaires Peugeot.

"Le passage à l’échelle européenne est une étape naturelle pour Diago. Les problématiques liées à la gestion d’appels sont présentes partout en Europe", explique Guillaume Couzy, directeur général de Diago. En renforçant notre équipe commerciale, nous nous donnons les moyens de devenir l’acteur de référence pour les réseaux automobiles européens."