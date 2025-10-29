Coach My Car : Maxime Beyet fonde une franchise VO sans agence

"Il n'y a besoin d'aucun bail, ni d'aucun prêt bancaire. Il faut moins de 1 000 euros pour se lancer". Par ces mots, Maxime Beyet introduit son dernier concept en date. Le fondateur de Bye Buy Car, la franchise de vente de voitures d'occasion entre particuliers, vient en effet d'officialiser la création de Coach My Car, un réseau de professionnels sans agence qui accompagneront les Français dans leur transaction.

Techniquement, il n'y a rien de nouveau. L'entrepreneur bordelais entrera, en effet, en concurrence frontale avec Capcar et Biwiz, la société sœur d'Ewigo, qui ont ouvert la voie. À sa manière, Coach My Car apporte un peu plus de crédit à un secteur en expansion. "Nous voulons démocratiser ce métier qui consiste à aider les particuliers directement à domicile", explique Maxime Beyet.

D'abord une cinquantaine en 2026

Les aspirants se manifesteront auprès de Bye Buy Car. Ils seront à leur compte, mais profiteront des outils développés pour la franchise de voitures d'occasion. Des collaborations pourront ainsi se mettre en œuvre, "à la manière d'un agent de marque avec son concessionnaire", glisse l'instigateur du projet. D'ailleurs, les reprises et les actions de remarketing seront assurées par l'agence Bye Buy Car et non par l'agent commercial.

Des commerçants de formation, des anciens collaborateurs de concessions, des professionnels de l'immobilier ou simplement des travailleurs cherchant une activité complémentaire à mi-temps, tels seront les profils que Maxime Beyet s'attend à voir candidater, puis suivre la formation de trois jours au siège de Bordeaux.

Une cinquantaine de personnes devraient être choisies en 2026. Le cap est fixé sur 500 agents à la fin de la décennie. Dans un premier temps, chacun des agents aura un potentiel de deux à trois voitures d'occasion par mois. Ils verseront une redevance de 180 euros par mois TTC pour profiter des supports et des outils. À cela s'ajouteront, à chaque transaction, des frais de dossier de 40 euros et une commission de 100 euros. Le reste de la marge ira dans leur poche pour leur permettre d'atteindre la rentabilité dès la première transaction.

Coach My Car ne fait pas l'impasse sur les services annexes. Il y a notamment des solutions de financement avec Cetelem et Mobilize, dont du crédit classique et de la LOA en fonction des caractéristiques du bien. La compagnie Eurola a été sélectionnée pour la garantie de six mois conçue sur-mesure pour Bye Buy Car il y a déjà trois ans. À chaque souscription, une commission continuera de tomber.

Refonte du réseau en cours

Maxime Beyet a tenu à prévenir sa cinquantaine de franchisés actuels en amont du lancement de Coach My Car, tant il sait qu'une compétition pourrait débuter entre les deux. Il souhaitait leur donner la possibilité de recruter eux-mêmes des agents afin de placer leur zone d'influence sous contrôle. Ils pourraient y voir une opportunité car la franchise restreint le périmètre aux voitures d'occasion de 15 ans et 200 000 km maximum, alors que Coach My Car s'ouvre aux exemplaires de 25 ans et 250 000 km.

En 2025, le réseau "BBC" devrait contribuer à 4 000 transactions entre particuliers, contre 3 400 l'an passé. Le panier moyen atteint 16 000 euros et les franchisés retirent une marge de 1 000 à 1 200 euros la plupart du temps. D'ici à 2030, le fondateur espère passer la barre des 10 000 ventes annuelles. Pour ce faire, il procède actuellement à une refonte du réseau à la faveur des fins de contrat.

Il ne cache pas avoir quelques déconvenues. Il a toujours défendu l'idée d'intégrer des professionnels à son réseau. Cela n'a pas toujours été payant. "Certains y ont vu une solution pour avoir des remises sur les abonnements au site Leboncoin, sans s'impliquer dans la prospection, regrette Maxime Beyet. Nous voulons des franchisés qui vendent autour de dix VO par mois".

Désormais, le président de FM Auto, exploite donc trois enseignes. En plus de Bye Buy Car créé en 2019, et Coach My Car, il détient toujours le réseau Bolides et Légendes, sorti de terre en 2023 pour revendre sur le même principe des voitures sportives et de prestige. Maxime Beyet confie préparer un dossier de présentation de ses activités pour démarcher des groupes de distribution majeurs et projeter des coopérations sous quelque forme que ce soit.