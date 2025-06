Voitures d'occasion : le marché s'est stabilisé en mai 2025

Au terme d'une période entrecoupée de jours fériés, le marché des voitures d'occasion a été à peine supérieur à l'an passé (+0,3 %). En mai 2025, quelque 426 300 transactions ont été comptabilisées. De nombreuses marques situées dans le haut du classement ont fléchi.

Seules 1 425 voitures d'occasion de plus que l'année dernière ont été vendues en mai 2025, selon AAA Data. ©Le Journal de l'Automobile

Les Français avaient-ils plus la tête aux congés qu'aux achats ? Au mois de mai 2025, les ventes de voitures d'occasion ont terminé tout juste au-dessus des chiffres de l'an passé. D'après AAA Data, 426 300 changements de propriétaires ont été enregistrés durant la période, soit seulement 0,3 % de croissance en comparaison à 2024.

Dans le top dix du marché tricolore, la moitié des marques ont basculé dans le rouge, cumulant moins de ventes que l'an passé, tous canaux confondus. Peugeot a perdu 2,9 %, à moins de 73 300 unités, et Citroën a glissé de 2,2 % à 47 100 unités. Ford a reculé dans cette même proportion, à 13 970 unités. Chacune en perte de 1,4 %, Audi et Mercedes ont respectivement fini avec 18 200 et 17 750 unités.

Toujours un élan de croissance globale

À l'inverse, cinq marques ont gagné des parts de marché, à commencer par Renault qui a grappillé 0,5 % de volume, à 77 500 unités. Volkswagen a réalisé une très bonne performance. 33 820 voitures d'occasion de la gamme allemande ont repris la route, soit +1,2 %. Le duo composé de Toyota (+8,4 %, à 16 840 unités) et de Dacia (+9,6 %, à près de 14 000 unités) a affiché la plus forte croissance du panel.

En élargissant aux vingt marques les plus courtisées, il apparaît que seule DS (+1,8 %, à 3 250 unités) a brillé pour Stellantis. En effet, Opel (-1,7 %, 11 100 unités) et Fiat (-1,8 %, à 10 050 unités) ne sont pas parvenues à faire mieux qu'en mai 2024.

Alors que Kia a peiné à stabiliser (-0,1 %, à 5 725 unités), Hyundai s'est envolée (+6,6 %, à 5 850 unités) pour ce qui concerne les marques sud-coréennes. La palme de la croissance revient à Skoda dont pas loin de 4 000 voitures d'occasion ont trouvé acquéreurs, soit +10,1 % sur un an.

Après cinq mois, la France vient de dépasser 2,268 millions de transactions. En comparaison avec l'année précédente, le marché des voitures d'occasion grimpe de 2 %. Au-dessus de cette moyenne se trouvent notamment BMW (+3,2 %, à 100 680 unités), Toyota (+13,8 %, à 92 160 unités) et Dacia (+12,7 %, à 77 550 unités), mais aussi Hyundai (+13,2 %, à 32 520 unités) et Skoda (+10,7 %, à 21 060 unités).