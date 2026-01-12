Utilitaires d’occasion : +4,4 % en 2025, un marché qui défie la morosité

Bien aidé par les principales marques du marché et une offre de modèles plus âgés, le marché des véhicules utilitaires d'occasion a progressé de 4,4 % en 2025. Selon les données publiées par AAA Data, plus de 886 700 transactions ont été comptabilisées.

Exception faite de 2021, le marché des véhicules utilitaires d'occasion n'a jamais été aussi haut en France en 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Le segment des véhicules utilitaires revendus sur le marché français des véhicules d'occasion se porte bien. Il vient même de signer une performance on ne peut plus remarquable. Selon AAA Data, en effet, quelque 886 780 transactions ont été réalisées en 2025, soit la deuxième meilleure année après celle de 2021 (893 660 unités).

Par rapport à l'an passé, la progression globale a été de 4,4 %. Dans ce contexte, les trois marques françaises ont toutes terminé en croissance. Renault a bouclé l'année en gain de 4,7 %, à 259 200 unités. Peugeot a accéléré de 5,3 %, à 150 677 unités, tandis que Citroën a signé une augmentation de 5,7 %, à 144 760 unités.

Derrière, si Fiat a lâché 1,7 %, dépassant à peine 68 900 transactions, il en a été autrement pour Ford. La marque à l'ovale s'est envolée de 6,2 %, à 63 760 unités. Soulignons également les performances d'Opel (+7,3 %, à 18 830 unités) et de Toyota (+14,3 %, à 14 680 unités).

Le succès de l'utilitaire d'occasion passe par l’ancien

Pour accroître ses chances de succès sur le marché tricolore, il fallait disposer de véhicules plus âgés. Le créneau des véhicules de 6-10 ans a représenté 29,9 % des transactions, à la faveur d'une croissance de 10,6 %, à 265 112 unités. Celui des exemplaires de plus de 16 ans a attiré 4,4 % de clients supplémentaires par rapport à 2024, atteignant 247 000 clients, soit 27,9 % des transactions.

Les véhicules utilitaires d'occasion les plus récents ont été en difficulté. Jusqu'à cinq ans d'âge, les chiffres sont tous à la baisse. Les exemplaires d'un à deux ans, à titre d'exemple, ont dévissé de 4,5 %, à 21 900 échanges.

Financement en recul, particuliers en force

Comme une conséquence de cette prépondérance des exemplaires les plus vieux, les utilitaires d'occasion se louent moins qu'auparavant. La LOA a cédé 4,4 %, à 19 153 contrats. La LLD a plongé quant à elle de 5,3 %, à 17 049 unités. Les clients ont privilégié l'achat comptant. Selon AAA Data, tel a été le choix dans 850 470 cas (+4,9 %).

Il faut dire que le marché des véhicules utilitaires d'occasion échappe toujours aux distributeurs. Près de trois ventes sur quatre (74,4 % pour être précis) ont été négociées directement entre des particuliers. Traduit en chiffres, cela correspond à un total de 659 485 unités, croissance de 5,7 %.

Par le biais des points de vente, seuls 227 300 véhicules utilitaires d'occasion ont été écoulés. D'une année à l'autre, la filière n'a pris que 0,9 %. Les distributeurs ont notamment subi une chute de 16,4 % sur le segment du moins d'un an (17 830 unités). Ils ont sauvé les meubles avec une percée de 13,2 % sur celui des 6-10 ans (73 190 unités).