Véhicules utilitaires légers : les meilleurs essais de 2025

Publié le 29 décembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 5 min de lecture

L'année 2025 a été riche en nouveautés sur le marché des véhicules utilitaires légers. La rédaction du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile a conçu pour vous un best of des essais réalisés l'an passé.

La rédaction propose de vous replonger dans les principaux essais de véhicules utilitaires légers réalisés en 2025. ©DR

Ford eTransit Courier : que vaut le rival du Renault Kangoo électrique ? Disponible depuis son lancement début 2024 en essence et en diesel, la nouvelle génération du Ford Transit Courier est désormais déclinée en version 100 % électrique. L'utilitaire, rival du Kangoo E-Tech, avoisine les 300 km d’autonomie. Les tarifs débutent à 32 650 euros HT en entrée de gamme et atteignent 34 000 euros HT pour la finition la plus haute. Essai Ford e-Transit Courier : que vaut le rival du Renault Kangoo électrique ? Ford Ranger PHEV : l’ePower Ranger Best-seller en Europe dans sa catégorie, le Ford Ranger se décline en motorisation hybride rechargeable. Il devient donc le premier et le seul pick-up PHEV disponible sur le marché européen, sans pour autant renier ses gènes de baroudeur. Bien au contraire, cette électrification lui va plutôt bien. Le Ford Ranger PHEV en version double cabine à cinq places affiche un ticket d’entrée à 50 540 euros HT. Essai Ford Ranger PHEV : l'e-Power Ranger Kia PV5 Cargo : choc générationnel Kia s’invite dans la catégorie très conservatrice des utilitaires légers et bouscule les codes. Son premier produit, le PV5, propose des prestations assez uniques, avec notamment une autonomie allant jusqu’à 416 km. D’autant plus que ses tarifs sont compétitifs. Il démarre à 33 500 euros HT en batterie de 51,5 kWh et à 36 800 euros HT en batterie de 71,2 kWh. Un premier acte convaincant et une belle promesse pour la suite du programme PBV. Essai Kia PV5 Cargo : choc générationnel Maxus eTerron9 : un pick-up 100 % électrique, 100 % muscle Matraqués fiscalement, les pick-up thermiques disparaissent peu à peu du paysage automobile en France. Maxus a trouvé la parade avec l’eTerron9, une proposition 100 % électrique bien plus aboutie que la précédente tentative T90. Sur le papier, l’eTerron9 peut parcourir jusqu’à 430 km entre deux recharges, tandis que les tarifs s’élèvent à 72 900 euros TTC. Essai Maxus eTerron9 : un pick-up 100 % électrique, 100 % muscle Toyota Hilux : le roi des pick-up se convertit à l’électrique Toyota nous a conviés à prendre le volant, en avant-première, de la neuvième génération de son pick-up Hilux, dans une version 100 % électrique inédite. Son autonomie modeste de 240 km est compensée par des capacités off-road de premier plan. Le prix sera un élément déterminant. Le Hilux est attendu autour de 69 000 euros TTC, peu ou prou au même niveau que la concurrence. Essai Toyota Hilux : le roi des pick-up se convertit à l’électrique Volkswagen Transporter : le partage en héritage Cette septième génération du Transporter, issue d'une collaboration avec Ford, progresse dans de nombreux domaines. Disponible en diesel et en électrique avec une autonomie entre 315 et 330 km selon le cycle mixte WLTP, le fourgon Volkswagen aura aussi le droit à une variante PHEV annoncée pour début 2026. Volkswagen Transporter : le partage en héritage

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.