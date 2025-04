Disponible depuis son lancement début 2024 en essence et en diesel, la nouvelle génération du Ford Transit Courier est désormais déclinée en version 100 % électrique. L'utilitaire, rival du Kangoo E-Tech, avoisine les 300 km d’autonomie.

Le Ford e-Transit Courier est proposé à partir de 32 650 euros HT. ©Ford

Au sein de la gamme Ford, le Courier est loin d’être le modèle le plus en vue. Seulement 1 251 livraisons ont été effectuées en 2024 dans l’Hexagone, et à peine 400 au premier trimestre 2025. Le petit fourgon représente entre 4 et 5 % des ventes nationales du constructeur, loin des modèles phares que sont le Transit Custom et le Transit 2T. Il évolue également dans l’ombre du Transit Connect, qui navigue peu ou prou dans le même segment de marché, mais avec une plus grande profondeur de gamme.

Le Transit Courier, renouvelé début 2024, présente la caractéristique d’être produit en solo par Ford, dans l’usine roumaine de Craiova, là où est également assemblé le Puma électrique. Aucun partenaire ne s’est associé au projet, ce qui limite d’autant plus les débouchés commerciaux du petit fourgon.

293 km d'autonomie

Cela n’empêche pas le constructeur de dérouler son programme, avec le lancement de la version électrique à l’attaque du deuxième trimestre 2025. L’arrivée au catalogue de cette nouvelle proposition vient épauler les motorisations essence 1,0 l EcoBoost de 100 ch (BVM) et 1,0 l EcoBoost de 125 ch (BVA7), mais aussi diesel avec le 1,5 l EcoBlue de 100 ch (BVM).

L’e-Transit Courier embarque un moteur de 136 ch (290 Nm de couple, 145 km/h de vitesse maximale) associé à une batterie de 54 kWh de capacité brute, ramenée à 43 kWh en capacité nette. L’autonomie annoncée par Ford est légèrement inférieure à 300 km (293 km en cycle mixte WLTP), ce qui équivaut à une consommation théorique de 17,1 kWh/100 km.

Des caractéristiques techniques qui font de lui un concurrent direct du Renault Kangoo E-Tech, donné pour 300 km d’autonomie, et de la bande de fourgonnettes signée Stellantis (Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e, Fiat e-Doblo, Toyota Proace City Electric) homologuée à 330 km.

À la différence de cette concurrence, le Ford n’existe qu’en une seule longueur de 4 337 mm, limitant son volume de chargement à 2,91 m3. Sa charge utile, hors conducteur, s’élève à 700 kg, son poids total admissible en charge (PTAC) à 2 250 kg et sa capacité de remorquage à 750 kg. Ces valeurs cantonnent le petit utilitaire à des usages très spécifiques.

100 kW en charge rapide

Pour plus de capacités utiles, les clients Ford peuvent se rabattre sur le Transit Connect, au détail près qu’il n’existe pas en électrique. En guise d’alternative, Ford propose une version hybride rechargeable à l’autonomie de 120 km en tout électrique.

Revenons au e-Transit Courier qui ne démérite pas. Lors de notre prise en main, il s’est distingué par son confort et la qualité de son amortissement. Côté consommation, le compteur nous a indiqué un appétit mesuré de 15 kWh/100 km, meilleur que celui figurant dans la fiche technique. Seul bémol, le système de récupération d’énergie aurait mérité d’être plus simple en termes d’ergonomie, avec pourquoi pas des palettes derrière le volant.

Le fourgon accepte ensuite jusqu’à 100 kW en charge rapide, ce qui permet de récupérer plus de 100 km d’autonomie en seulement dix minutes. Signalons enfin, parmi les autres caractéristiques, que l’e-Transit Courier bénéficie, en plus des rangements à bord, d'un frunk de 44 litres sous le capot.

À partir de 32 650 euros HT

Sans surprise, cette version électrique est plus chère que les déclinaisons thermiques. Les tarifs débutent à 32 650 euros HT en finition Trend et atteignent 34 000 euros HT en finition Limited. Une facture bientôt allégée de plusieurs milliers d’euros avec le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) que Ford s’apprête à déployer dans son réseau.

En résumé, l’e-Transit Courier est un produit cohérent et abouti, qui souffre toutefois d’un catalogue restreint. Ses débuts devraient hélas être contrariés par la faible dynamique actuelle du marché des VUL électriques. Une léthargie qui pourrait bientôt prendre fin, dans la mesure où les entreprises vont devoir passer la vitesse supérieure en matière d’électrification, y compris pour les utilitaires légers.