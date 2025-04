Mercedes-Benz va en finir avec le Citan

Au catalogue de Mercedes-Benz Vans depuis 2012, le Citan tirera bientôt sa révérence. Le constructeur allemand stoppera sa commercialisation en mai 2026. Une décision qui s’appliquera également à la Classe T.

Le Mercedes-Benz Citan disparaîtra du catalogue en mai 2026. ©Mercedes-Benz

Le Citan n’a jamais vraiment trouvé sa place sur le marché des fourgonnettes. En dépit des tentatives de Mercedes-Benz Vans de lui construire sa propre identité, il est toujours resté, aux yeux des clients professionnels, comme un clone du Renault Kangoo.

Le petit utilitaire allemand, écoulé à seulement 23 400 exemplaires en 2024, va donc tirer sa révérence en mai 2026. Une décision qui s’appliquera également à sa déclinaison VP, la Classe T (EQT en version 100 % électrique), encore moins prisée avec 5 100 mises à la route l’an passé.

Vito et Sprinter, deux produits plus rentables

Cette fin de carrière prématurée mettra, de fait, un terme à la collaboration entre Mercedes-Benz et Renault initiée en 2012 avec la première génération du Citan. Rappelons que la fourgonnette allemande est assemblée depuis ses débuts dans l’usine Renault de Maubeuge (59).

Mercedes-Benz Vans assume son choix de ne plus disposer, à compter de l’an prochain, d’une gamme complète. Le constructeur compte se recentrer sur ses deux produits phares, bien plus rentables, que sont le Vito et le Sprinter.

Ces deux véhicules génèrent des volumes largement supérieurs. En 2024, 219 100 Sprinter ont été immatriculés et 101 200 Vito, auxquels il convient d’ajouter 56 800 Classe V et EQV. La fin du Citan et de la Classe T passera donc pratiquement inaperçue dans le bilan commercial.

Privilégier les nouvelles plateformes

"Cet arrêt est aussi motivé par notre volonté de concentrer nos investissements sur les moteurs électriques de la plateforme VAN.EA et son dérivé VAN.CA avec des moteurs thermiques eux aussi à la pointe de la technologie", nous explique un représentant de Mercedes-Benz.

Le constructeur a récemment fait évoluer sa stratégie qui prévoyait initialement que tous ses nouveaux VUL soient basés, à compter de 2026, sur la plateforme VAN.EA. Face au lent décollage de l’électrique, il a été décidé début février 2025 de poursuivre le développement de modèles thermiques avec la plateforme VAN.CA. Ces deux variantes partageront 70 % de pièces communes.