L'Espagne profite d'une croissance à deux chiffres de son marché du véhicule neuf

Tout est au vert pour le marché espagnol des voitures neuves. En novembre, plus de 94 000 voitures ont été livrées, soit 12,9 % de mieux que l'an passé. À un mois de la fin de l'exercice, la barre du million d'immatriculations a été dépassée.

Plus de 94 100 voitures neuves ont été livrées en Espagne en novembre 2025. ©Toyota

Le marché automobile espagnol est prêt à terminer 2025 en beauté. Au mois de novembre, les marques ont immatriculé 94 124 voitures neuves, soit 12,9 % de plus que l'an passé. Une fois encore, le nombre mensuel de livraisons a dépassé les statistiques enregistrées en 2019, avant le début de la crise.

Le canal des particuliers se porte pour le mieux. En croissance de 19,1 % sur un an, il a représenté 49 348 unités. Idem pour le marché des entreprises, dont le volume a augmenté de 15,7 % par rapport à novembre 2024 pour boucler à 29 535 voitures mises à la route. En revanche, l'Espagne a vu le total de nouvelles voitures de location courte durée chuter de 32,5 %, à 5 241 unités.

La performance du mois de novembre a permis au marché espagnol de franchir une barre symbolique. En effet, au cumul depuis janvier, 1 045 638 voitures ont été livrées. Le pays améliore son score de 14,7 % en comparaison avec l'an passé.

Ce dernier chiffre reste encore 9,3 % en dessous des niveaux de 2019. Quoi qu’il en soit, le bon rythme mesuré jusqu’en novembre permet d’anticiper une clôture d’année au-delà de 1,1 million d'immatriculations de voitures particulières pour 2025.

Les électriques mettent les bouchées doubles

À cette échelle de temps, le canal des particuliers connaît une croissance de 20 %, à 489 429 unités, et celui des entreprises gagne 12,5 %, à 375 212 unités. Les loueurs courte durée ont pris possession de 181 000 voitures, soit tout de même 6,3 % de plus qu'en 2024.

Les clients espagnols ne boudent pas les voitures électrifiées. En additionnant les PHEV et les VE, les marques ont livré 21 315 exemplaires en novembre. Autrement dit, elles ont doublé les volumes réalisés l'an passé. Les PHEV et les VE revendiquent 22,6 % de pénétration. Après onze mois, les 201 751 unités – là aussi le double de l'année dernière – représentent une part de marché de 19,3 % (+8 points).

Le marché reste acquis aux hybrides (41,9 % de pénétration). Les performances de Toyota (88 844 unités) et de Renault (75 000 unités) influencent assurément cette tendance. Ces deux marques se placent aux deux premiers rangs du classement général, devant Volkswagen (69 505 unités).