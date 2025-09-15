Les utilitaires d'occasion se sont surpassés en août 2025
Publié le 15 septembre 2025
Les véhicules utilitaires n'ont pas pris de vacances. Selon les données publiées par AAA Data, le marché français des exemplaires revendus d'occasion a connu une progression de ventes de 4,9 %, en août 2025 pour atteindre 56 100 unités.
Parmi les dix marques les plus prisées, Ford et Opel ont survolé les débats. La première a augmenté ses volumes de 9,5 %, à près de 4 150 unités. La seconde a fait un bond de 18,5 %, à 1 280 unités. Iveco n'a pas démérité en gagnant 6,2 %, à 1 480 transactions.
Le trio des marques domestiques s'est aussi illustré. Si Peugeot a échoué à gagner en pénétration, le lion a tout de même pris 4,7 %, à plus de 9 500 unités. Pour Renault et Citroën, la situation a été plus propice. En août, le losange a grimpé de 5,5 % (à plus de 16 000 unités) et les utilitaires flanqués des chevrons ont haussé le rythme de 5,2 % (à 9 360 unités).
Il n'y a pas eu de débâcle dans le haut du classement. Cependant, Fiat a glissé de 1,9 % pour revenir autour de 4 600 de remises à la route. Créditée de 2 566 unités au compteur, Volkswagen a cédé 0,1 % en comparaison à août 2024.
Citroën a le vent en poupe en 2025
Le dernier mois écoulé a été bien au-dessus de la tendance générale. Au terme des huit premiers mois, plus de 581 300 véhicules utilitaires ont repris du service. Comparativement à l'année dernière, le marché national s'inscrit en croissance de 3,5 %.
À cette échelle de temps, cinq des dix premières marques font mieux que la moyenne. Citroën joue les chefs de file en la matière (+5,1 %, à 94 850 unités environ). Peugeot, qui cumulait pratiquement 98 850 unités, accélère aussi de 4,9 % sur un an.
Si Volkswagen (-0,3 %, à 25 771 unités) et Nissan (-0,7 %, à 12 280 unités) attirent un peu moins de clients, Fiat se révèle plus à la peine. Le rythme de la marque italienne a baissé de 1,6 %. Depuis le début de l'année, elle a convaincu 46 231 acheteurs.
À fin août, près de trois quarts des transactions concernent des fourgons ou des fourgonnettes. Les uns sont donnés à 44,5 % de pénétration, grâce aux 258 600 transactions (+5 %). Les autres pèsent 28 % du marché des utilitaires avec presque 163 000 unités (+5,1 %).
À lui seul, le Renault Trafic s'arroge 7 % des reventes. Ses reventes ont encore bondi de 6,9 % depuis janvier, à 40 850 unités. Le Kangoo II joue le rôle de dauphin avec un cumul de 35 650 transactions, en hausse de 8,5 %.
