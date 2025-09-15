Les utilitaires d'occasion se sont surpassés en août 2025

En atteignant 56 100 transactions, le marché des véhicules utilitaires d'occasion a fait preuve d'un réel dynamisme en août 2025. Il a frôlé les 5 % de croissance par rapport à l'an dernier, alors que les reventes sont en progression de 3,5 % depuis janvier.

Au terme des huit premiers mois, plus de 581 300 véhicules utilitaires ont été acquis (+3,5 %). ©Le Journal de l'Automobile

Les véhicules utilitaires n'ont pas pris de vacances. Selon les données publiées par AAA Data, le marché français des exemplaires revendus d'occasion a connu une progression de ventes de 4,9 %, en août 2025 pour atteindre 56 100 unités.

Parmi les dix marques les plus prisées, Ford et Opel ont survolé les débats. La première a augmenté ses volumes de 9,5 %, à près de 4 150 unités. La seconde a fait un bond de 18,5 %, à 1 280 unités. Iveco n'a pas démérité en gagnant 6,2 %, à 1 480 transactions.

Le trio des marques domestiques s'est aussi illustré. Si Peugeot a échoué à gagner en pénétration, le lion a tout de même pris 4,7 %, à plus de 9 500 unités. Pour Renault et Citroën, la situation a été plus propice. En août, le losange a grimpé de 5,5 % (à plus de 16 000 unités) et les utilitaires flanqués des chevrons ont haussé le rythme de 5,2 % (à 9 360 unités).

Il n'y a pas eu de débâcle dans le haut du classement. Cependant, Fiat a glissé de 1,9 % pour revenir autour de 4 600 de remises à la route. Créditée de 2 566 unités au compteur, Volkswagen a cédé 0,1 % en comparaison à août 2024.

Citroën a le vent en poupe en 2025

Le dernier mois écoulé a été bien au-dessus de la tendance générale. Au terme des huit premiers mois, plus de 581 300 véhicules utilitaires ont repris du service. Comparativement à l'année dernière, le marché national s'inscrit en croissance de 3,5 %.

À cette échelle de temps, cinq des dix premières marques font mieux que la moyenne. Citroën joue les chefs de file en la matière (+5,1 %, à 94 850 unités environ). Peugeot, qui cumulait pratiquement 98 850 unités, accélère aussi de 4,9 % sur un an.

Si Volkswagen (-0,3 %, à 25 771 unités) et Nissan (-0,7 %, à 12 280 unités) attirent un peu moins de clients, Fiat se révèle plus à la peine. Le rythme de la marque italienne a baissé de 1,6 %. Depuis le début de l'année, elle a convaincu 46 231 acheteurs.

À fin août, près de trois quarts des transactions concernent des fourgons ou des fourgonnettes. Les uns sont donnés à 44,5 % de pénétration, grâce aux 258 600 transactions (+5 %). Les autres pèsent 28 % du marché des utilitaires avec presque 163 000 unités (+5,1 %).

À lui seul, le Renault Trafic s'arroge 7 % des reventes. Ses reventes ont encore bondi de 6,9 % depuis janvier, à 40 850 unités. Le Kangoo II joue le rôle de dauphin avec un cumul de 35 650 transactions, en hausse de 8,5 %.