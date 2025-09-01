Les voitures d'occasion repassent tout juste dans le vert en août 2025

Après deux mois en berne, le secteur des véhicules d'occasion a connu un léger rebond en août 2025. Selon AAA Data, 373 985 transactions ont été bouclées, soit 0,2 % de plus que l'an passé à la même époque. De manière globale, le marché tricolore est positif.

Après huit mois d'activité, le marché des voitures d'occasion reste orienté à la hausse en 2025. ©Le Journal de l'Automobile

La page des mois de juin et de juillet a-t-elle été tournée ? Après deux épisodes de contre-performance, le marché français des voitures d'occasion a repris des couleurs en août 2025. Selon AAA Data, il a enregistré une croissance de 0,2 % par rapport à l'an passé, en terminant à 373 985 transactions.

Dans le sommet du classement, il y a eu un décrochage derrière Renault (+0,9 %, à près de 69 450 unités). En effet, des replis ont été enregistrés pour Peugeot (-1,9 %, à 65 700 unités), Citroën (-1,6 %, à 40 918 unités) et Volkswagen (-1,7 %, à 28 000 unités).

En revanche, BMW et Toyota ont brillé. La marque allemande a été créditée de 16 200 transactions (+2,4 %), tandis que la marque japonaise a été impliquée dans près de 15 300 changements administratifs (+9,9 %). Cette dernière parvient même à dépasser Audi qui, comme l'an passé, a bouclé le mois avec 15 000 unités.

Autre fait à signaler, Dacia (13 382 unités ; +9,9 %) s'est détachée de Ford (12 357 unités ; -2,3 %) pour se rapprocher de Mercedes (13 875 unités ; -1,6 %). Une rivalité naissante qui pourrait être un des phénomènes à suivre lors du dernier quadrimestre 2025.

Une année à peine en croissance

Après huit mois d'activité, le marché reste orienté à la hausse, mais de manière assez timide. 3 580 249 voitures ont changé de main depuis le début de l'année, soit tout juste 0,2 % de plus qu'en 2024. À cette échelle de temps, les tendances chez les différentes marques se veulent globalement le reflet de ce qui a été observé en août.

À savoir que Renault progresse plus que la moyenne (+0,9 %, à 657 580 unités) et que les marques qui la suivent directement perdent du volume en comparaison avec l'an passé. Citroën est la marque la plus impactée (-3,7 %, à 387 125 unités). BMW est la seule du trio premium allemand à améliorer son score (+2,4 %, à 161 430 unités). Toyota (+12,2 %, à 144 600 unités) et Dacia (+11,1 %, à 122 000 unités) affichent des progressions pour ainsi dire hors normes.

Au cours des douze derniers mois calendaires, 5,363 millions de voitures d'occasion ont été revendues sur le territoire national. En comparaison avec la période précédente, le volume a gagné 0,6 %. Isolé, le canal des acheteurs particuliers a cumulé pas loin de 5,125 millions de transactions, en hausse de 1,5 %, toujours selon AAA Data.

Si Renault s'aligne sur la tendance avec 989 270 unités remises en circulation au cours des douze mois passés, dont 950 788 voitures d'occasion achetées par des particuliers (+1 %), Peugeot traverse une mauvaise passe. La marque au lion est annoncée en retrait de 2,2 %, à 924 680 unités, dont 884 630 à particulier (-1,3 %). Mais elle devrait retrouver le chemin de la croissance maintenant que les campagnes de rappel ont été traitées pour redonner confiance aux consommateurs.