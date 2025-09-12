Qinomic livre ses premiers véhicules rétrofités à Enedis

Qinomic a effectué ses premières livraisons de véhicules utilitaires légers rétrofités à Enedis. Cette étape rapproche l’entreprise de service public de son objectif d’atteindre une flotte entièrement électrique d’ici à 2030.

Enedis a pour objectif d'atteindre une flotte de véhicules légers et de VUL 100 % électrique à horizon 2030. ©Qinomic

Enedis a choisi le rétrofit pour électrifier une partie de sa flotte. L’entreprise de service public a pour cela signé un partenariat avec Qinomic, le spécialiste du rétrofit de véhicules utilitaires légers. Une première série de livraisons a d’ores et déjà été effectuée au sein des usines du groupe Gruau, à Laval (53).

Grâce à ce partenariat avec Qinomic, Enedis progresse dans son objectif d’atteindre une flotte de véhicules légers et de véhicules utilitaires légers 100 % électriques d’ici à 2030. Pour rappel, l’entreprise tricolore électrifie son parc de véhicules pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, comme elle s’y est engagée dans son projet stratégique.

"Enedis est pleinement engagée dans la décarbonation de ses activités à travers l’électrification de sa flotte de 18 000 véhicules (dont 42 % déjà électrifiés), au service d’une mobilité durable et performante. Le rétrofit proposé par Qinomic est une solution que nous souhaitons tester car, au-delà de l’électrification que nous visons, il permet de prolonger la durée de vie de nos véhicules actuels déjà équipés pour la réalisation de nos missions", souligne Guillaume Bray, directeur de l’électrification de la flotte d’Enedis.

L’offre de rétrofit industriel QI-Tech

Ce jalon vient également conforter le partenariat industriel noué entre Qinomic et le groupe Gruau, officialisé en avril dernier. Fort de 135 ans d’expertise dans la transformation de véhicules utilitaires, Gruau met à disposition ses capacités de production et son exigence qualité pour industrialiser à grande échelle la solution de rétrofit QI-Tech, commercialisée par Qinomic Mobilities, filiale de Qinomic.

Cette dernière comprend plusieurs véhicules utilitaires légers, que sont les Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro et Peugeot Expert, commercialisés à partir de 2016. Tous embarquent une motorisation de 100 kW, ainsi qu’une batterie de 75 kWh d'origine constructeur. Ici, l’autonomie peut atteindre jusqu’à 330 km en cycle mixte WLTP, pour une charge rapide de 20 à 80 % effectuée en 36 minutes.

L’offre de rétrofit industriel QI-Tech intègre en plus une solution clé-en-main, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des gestionnaires de flottes. Elle inclut dès lors une garantie de la conversion rétrofit de deux ans, une garantie de la batterie 75 kWh de huit ans ou 160 000 km, et une offre de financement en location longue durée. Les clients de cette solution peuvent également réaliser leur entretien dans le réseau Feu Vert ou celui de Stellantis, et disposer de packs de rénovation, d’équipements et de spécifications adaptés aux besoins de l’entreprise.

"Nous sommes ravis de collaborer avec Enedis, dans le cadre du rétrofit industriel, afin d’accélérer la décarbonation de leur flotte. Avec QI-Tech, Qinomic offre une solution à la fois innovante et vertueuse au service des grandes entreprises et Enedis rejoint nos premiers clients grands comptes", déclare Jean-Jacques Serraf, directeur général de Qinomic Mobilities.