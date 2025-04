Qinomic : l'heure de vérité pour l'industrialisation du rétrofit

Le spécialiste du rétrofit de véhicules utilitaires légers a convaincu Gruau de l’accompagner dans sa montée en puissance industrielle. Une ligne d’assemblage ouvre à Laval (53), le site principal du carrossier constructeur en France. Qinomic débute ses opérations avec le K0 de Stellantis et ajoutera dès 2026 le Renault Trafic à son offre.

Gruau dédie une ligne d'assemblage à Qinomic pour rétrofiter des véhicules utilitaires. ©Sylvain Malmouche

Qinomic bascule dans une nouvelle dimension. L’heure est venue pour le spécialiste du rétrofit de véhicules utilitaires légers de passer au stade industriel, de la production à la chaîne. L’entreprise dirigée par Frédéric Strady a donné le coup d’envoi de sa ligne d’assemblage opérée par Gruau.

Cette étape majeure dans la jeune histoire de Qinomic se joue à Laval, en Mayenne, au siège du carrossier constructeur emmené par Patrick Gruau. L’aboutissement d’un partenariat noué entre les deux parties il y a près d’un an, en juin 2024.

Capacité de 1 000 véhicules par an

Les premiers véhicules rétrofités par Gruau seront bientôt prêts à prendre la route. La montée en cadence va se faire de manière progressive, jusqu’à atteindre une capacité de production de 1 000 véhicules par an.

Un seul modèle est concerné à ce stade par le processus de transformation. Il s’agit du K0 de Stellantis, dont les déclinaisons commerciales sont le Peugeot Expert, le Citroën Jumpy, l’Opel Vivaro et le Fiat Scudo. Les premiers modèles sont sortis d’usine en 2016.

Le constructeur est d’ailleurs largement impliqué dans le processus en fournissant tous les éléments nécessaires à l’opération de transformation d’un modèle thermique en électrique. Il fournit 200 composants d’origine, à commencer par les différentes parties du moteur, assemblé chez Gruau, la batterie et le combiné d’instruments spécifique aux modèles électriques.

Stellantis rachète en retour à Qinomic toutes les pièces démontées qui n’ont plus leur place sur le modèle rétrofité, comme le moteur thermique, la ligne d’échappement, la boîte de vitesses ou le réservoir de carburant.

Feu Vert et Stellantis pour l'après-vente

En fonction de leur état d’usure, ces pièces sont réinjectées dans le circuit commercial des pièces détachées, une tâche confiée au hub d’économie circulaire SUSTAINera de Mirafiori, à Turin (Italie). Un processus qui valide un peu plus le côté vertueux du rétrofit.

Le processus de transformation d’un véhicule est d’environ un mois. La première étape pour le client qui souhaite rétrofiter un utilitaire est d’envoyer celui-ci dans un centre de contrôle technique, pour identifier ses éventuelles faiblesses.

Une deuxième étape de contrôle est effectuée par Feu Vert, également partenaire de Qinomic pour l’après-vente, au même titre que le réseau Stellantis. Les centres agréés procèdent à leur tour à 150 points de vérification pour s’assurer que le véhicule est apte au rétrofit. S’il franchit avec succès ces deux filtres, le véhicule est acheminé à Laval pour être transformé.

Sur le plan technique, les véhicules doivent être âgés de plus cinq ans pour être rétrofités. Le kilométrage au compteur importe peu, à partir du moment où l’état général est bon, notamment au niveau de la carrosserie.

Ajout possible d'équipements

Qinomic propose par ailleurs d’ajouter des équipements, comme la climatisation, un système multimédia plus moderne ou une caméra de recul. "Ce processus de transformation peut aussi être l’occasion d’installer une cabine approfondie ou des rackings de rangement", complète Frédéric Strady.

Une fois devenu 100 % électrique, l’utilitaire retourne chez Feu Vert. Le centre va alors s’occuper de la nouvelle carte grise et de la mise en main auprès du client. Un processus complet qui prend donc une trentaine de jours. La garantie de la conversion rétrofit s'élève à deux ans.

Qinomic équipe les K0 d’une batterie de 75 kWh garantie huit ans ou 160 000 km par Stellantis et d’un moteur électrique de 136 ch permettant d’atteindre une vitesse maximale de 130 km/h. L’autonomie annoncée est de 330 km en cycle mixte et de 465 km en cycle urbain. Concernant la recharge, le plein à 80 % est de 36 minutes en charge rapide.

Jusqu'à 25 000 euros d'aides

Pour le client, l’opération permet tout d’abord de prolonger la durée de vie de son véhicule, tout en s’affranchissant des éventuelles restrictions de circulation locales. Le coût du rétrofit est de 30 000 euros environ (hors nouveaux équipements), sachant que les composants fournis par Stellantis coûtent dans les 20 000 euros.

Le secteur du rétrofit reste toutefois largement subventionné, ce qui permet d’alléger la note finale. Un décret du 29 novembre 2024 a confirmé le maintien de la prime au rétrofit en 2025, laquelle va de 6 000 à 8 000 euros selon le poids du véhicule.

Viennent s’ajouter les certificats d’économie d’énergie (jusqu’à 850 euros), les aides de l’Ademe (jusqu’à 10 000 euros) ou encore les subventions régionales, à l’image des 6 000 euros accordés en Île-de-France. "Les clients peuvent cumuler jusqu’à 25 000 euros d’aide", assure Frédéric Strady. Ce qui rend évidemment l’équation plus intéressante.

Ensuite, pour les entreprises qui ne sont pas en achat et qui souhaitent privilégier les formules locatives, Qinomic a tout prévu. "Nous travaillons avec des spécialistes tels que NEoT et Crédit Agricole Leasing & Factoring, confie Jean-Jacques Serraf, directeur général du rétrofiteur. Ils vont proposer des formules de location packagées pour des durées qui peuvent aller de quatre à huit ans". Et d’assurer que les loyers proposés seront 30 % inférieurs à des équivalents électriques neufs.

Le Renault Trafic rétrofité en 2026

Maintenant que le processus est enclenché, Qinomic nourrit de grandes ambitions. "L’objectif, annonce Frédéric Strady, est de devenir le leader européen du rétrofit en proposant des prestations au meilleur niveau du marché en termes de qualité et d’innovation".

Cela passera par l’internationalisation de l’entreprise. Le but est d’obtenir des homologations européennes. Stellantis pousse en ce sens et milite pour que les véhicules rétrofités soient intégrés dans le décompte des objectifs CAFE.

L’autre axe de développement de Qinomic est celui du produit. Viendront bientôt s’ajouter des versions à plus petite batterie du K0, donc moins chères. L’entreprise proposera également, à compter de 2026, le rétrofit du Renault Trafic et de son équivalent chez Nissan. Frédéric Strady table sur le lancement d’au moins un nouveau produit chaque année à partir de 2027.