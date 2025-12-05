Le marché italien finit à l'équilibre en novembre 2025

Alors que la tendance de fond est à une baisse de 2,4 %, à 1,417 million de livraisons, le marché italien est pratiquement parvenu à stopper l'hémorragie en novembre 2025. Selon l'Unrae (association des importateurs), 125 469 voitures neuves ont été immatriculées, soit -0,2 % par rapport à l'an passé.

Après onze mois d'activité, le marché italien cumule 1 417 621 immatriculations, en perte de 2,4 %. ©Stellantis

Le marché automobile a limité la casse en Italie au mois de novembre 2025. D'après les données de l'Unrae (association des importateurs), 125 469 voitures neuves ont été immatriculées au cours du mois, soit à peine 0,2 % de moins que l'an passé.

Cela prend l'aspect d'une prouesse dans un pays où, depuis le début de l'année, le volume de livraisons a baissé de 2,4 %, à 1 417 621 unités. Et si le marché espagnol a réduit le déficit avec le niveau de 2019, l'Italie accuse encore un retard de 20,2 % sur les statistiques d'avant-crise sanitaire (soit environ 359 000 voitures).

Le canal des particuliers n'a pas été à la fête en novembre. Il a dévissé de 4,1 %, à 72 111 immatriculations. Même son de cloche du côté des entreprises avec tout juste plus de 25 000 unités livrées en LLD, soit 3,3 % de repli sur un an.

Pour sauver les meubles, les marques ont eu recours à des artifices. D'un côté, elles ont augmenté de 15,5 % le total de voitures de démonstration, à 17 378 unités. D'un autre côté, elles ont démultiplié les mises à la route auprès des sociétés de location courte durée (3 513 unités, soit +114,5 %).

"Le marché continue de montrer une souffrance désormais chronique, ce que les chiffres de novembre confirment clairement, regrette-t-on à l'Unrae. Nous avons avancé des propositions concrètes, mais à ce jour, nous n’avons toujours pas constaté d’avancées de la part des institutions, en particulier sur la réforme de la fiscalité, qui représente une opportunité extraordinaire pour relancer le secteur, générer des bénéfices tangibles pour l’environnement et la sécurité, et soutenir les entreprises, qui contribuent fortement à l’économie du pays".

Nouvel appel à des mesures structurelles

Le dispositif d'incitation mis en œuvre par le gouvernement a porté ses fruits. Les ventes de voitures électriques ont nettement progressé. À ce jour, 55 756 bons de commande ont été émis, dont 6 586 pas encore validés. En termes d'immatriculations, les VE ont fait un bond de 131,9 %, à 15 300 unités. Cela se double d'une croissance de 129,7 % des hybrides rechargeables, à 9 069 unités.

En Italie, la Dacia Spring s'affiche à partir de 3 900 euros !

Les émissions moyennes des nouvelles immatriculations chutent à 103,1 g/km (-12,6 %), grâce aux BEV. Le niveau le plus bas jamais enregistré. L'Unrae exprime cependant des craintes, celles de subir un retournement de marché une fois les aides arrivées à leur terme. "Il faut des mesures structurelles, de moyen-long terme, pour accompagner réellement la transition énergétique et stabiliser la demande", déclare Roberto Pietrantonio, président de l’Unrae.

L’association réaffirme depuis des années la nécessité d’accélérer le développement de la mobilité zéro émission via une réforme de la fiscalité des voitures d’entreprise, avec des interventions visant à augmenter la déductibilité des coûts et la récupération de TVA, ainsi que la réduction de la période d’amortissement.

En ce début du mois de décembre 2025, les membres de l'association ont évidemment les yeux tournés vers Bruxelles. "L'Unrae considère essentiel que, le 10 décembre, la Commission européenne présente un choix clair, définitif et univoque, sans interprétation possible ni nouveau report", souligne le président au sujet du nouveau paquet automobile.