Le marché espagnol des voitures d'occasion a calé au démarrage

Les reventes de voitures d'occasion en Espagne ont chuté de 8,8 % en janvier 2026, sous la barre des 158 000 transactions. Toutes les tranches d'âge ont subi le phénomène, hormis celle des exemplaires très récents, issus des loueurs courte durée.

Les reventes de voitures d'occasion ont nettement plongé en Espagne, en janvier 2026. ©Seat

En Espagne, le marché des voitures d'occasion a connu une véritable déconvenue en janvier 2026. Selon les données des associations professionnelles, les reventes ont chuté de 8,8 % par rapport à l'an passé pour plafonner à 157 776 transactions.

Les acheteurs ont privilégié les voitures très récentes. La catégorie des exemplaires âgés de moins d'un an a été la seule à terminer en croissance (+8 %, à 17 521 unités). Cette appétence marquée pour les voitures récentes a profité à deux canaux : celui des importations (+8 %) et celui des loueurs courte durée (+10,5 %). Les semaines à venir seront alors particulièrement intéressantes à observer car, en janvier, les constructeurs ont privilégié les ventes tactiques pour soutenir les immatriculations.

Cependant, la majorité des transactions continue de se concentrer sur les modèles de plus de quinze ans. En dépit d'un retrait de 10,7 % par rapport à janvier 2025, cette tranche d'âge a représenté 40,5 % des ventes (63 901 unités).

Les données partagées par la Ganvam et Faconauto révèlent que l’âge moyen des véhicules d’occasion revendus en Espagne en janvier s’est établi à 11 ans. Une moyenne qui dépasse les 15 ans dans les transactions entre particuliers, lesquelles représentent plus de six ventes sur dix.

Plongées à deux chiffres pour les thermiques

Du côté des motorisations, les ventes de solutions alternatives aux moteurs thermiques ont commencé l’année sur une forte hausse. Par rapport à janvier de l’année passée, les voitures électriques d’occasion ont gagné 39 % (2 533 unités, soit 1,6 % du marché total) et les hybrides rechargeables d’occasion ont bondi de 32 % (3 841 unités).

À l'inverse, les transactions de véhicules diesel d’occasion ont reculé de 15 % en janvier, représentant 47,2 % de l'activité. Les modèles essence, de leur côté, ne font guère mieux, enregistrant une contraction de 10,8 % à 56 862 unités vendues, soit 36 % du marché.