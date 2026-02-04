Véhicules neufs : le marché espagnol se maintient grâce aux ventes tactiques

Publié le 4 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le marché espagnol est parvenu à progresser de 1,1 %, à 73 100 unités, en janvier 2026. S'il ne le doit pas cette année aux effets du dispositif d'incitation local, il a largement pu compter sur le canal de la location, d'après les associations professionnelles.

73 103 voitures neuves ont été livrées en Espagne en janvier 2026. ©Cupra

Le segment des voitures neuves a bien entamé son année 2026 sur le marché automobile espagnol. D'après les données publiées par les associations professionnelles, 73 103 immatriculations ont été réalisées au mois de janvier. Un total en croissance de 1,1 % par rapport à l'an passé. Les analystes ne manquent de souligner l'ampleur de la performance. En effet, il faut se souvenir qu'il y a un an, les distributeurs avaient eu un afflux de véhicules à livrer en raison de la fin du dispositif national d'incitation (plan Moves). En réalité, sans l’effet de Dana, le marché aurait progressé de 7 % le mois dernier, est-il avancé dans le communiqué diffusé par la Ganvam (association de distributeurs). Près de 50 % de croissance pour les voitures électrifiées Tout n'a pas été au vert pour autant. Le marché espagnol doit sa croissance aux ventes tactiques. En totalisant légèrement plus de 10 000 unités, le canal des loueurs a fait un bond de 63,5 % sur un an. Ce qui a compensé les glissements de respectivement 6,4 % et 2,4 % du canal des particuliers (35 775 livraisons) et des professionnels (27 312 livraisons). En termes de motorisations, les voitures particulières électrifiées, dont les VE et les PHEV, ont cumulé 15 212 unités, plaçant ce mois de janvier 48,3 % au-dessus de celui de l'année dernière. La part de marché de ce segment atteint ainsi 20,8 % sur cette période, dépassant de six points les 14,8 % que représentaient les véhicules électrifiés en janvier 2025. Les 10 points marquants du marché automobile en janvier 2026 : un très mauvais départ ! En conséquence, les émissions moyennes des véhicules particuliers vendus en janvier s’élèvent à 103,1 grammes de CO2 par kilomètre parcouru. Comparativement à l'an passé, le marché espagnol enregistre une baisse de 8,1 %.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet