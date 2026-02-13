Douche froide pour le marché allemand des voitures d'occasion

Publié le 13 février 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Selon les données fédérales, moins de 504 200 voitures d'occasion ont été remises à la route en Allemagne en janvier 2026. Par rapport à l'an passé, le marché a dévissé de 10,5 %. La conséquence d'une chute des modèles thermiques que les nouvelles technologies n'ont pas pu compenser.

20 880 voitures électriques (+20,5 %) ont été revendues d'occasion en janvier 2026 sur un marché allemand qui a tourné au ralenti. ©Volkswagen

C'est un démarrage dont l'Allemagne se serait bien passée. En janvier 2026, le marché des voitures d'occasion outre-Rhin a enregistré une chute de 10,5 %. Selon les données compilées par les autorités fédérales, à peine 504 170 exemplaires ont été achetés durant le mois. Aucune référence majeure n'a échappé au fléau, à commencer par le leader Volkswagen dont les ventes ont diminué de 9,8 %, à 104 840 unités. En reculant de 8 % (à 36 620 unités), Audi s'en tire mieux que les autres marques domestiques comme Mercedes (-12,2 %) et BMW (-12,5 %). Dans le rang des marques françaises, Renault a subi une perte de 17,4 % (à 15 862 unités). Il n'y a que Smart (-19,4 %) dans le top 20 qui a connu un sort pire. En revanche, Peugeot a limité la casse (-4,1 %, à 12 081 unités) tout comme Citroën (-5,1 %, à 7 790 unités). En atteignant 435 unités, le nombre de voitures d'occasion DS s'est stabilisé d'une année à l'autre. Les thermiques à l'arrêt Cette décroissance du marché des voitures d'occasion a pénalisé les exemplaires à moteurs thermiques. Les statistiques officielles font état de contractions de 14,6 % du segment des voitures diesel (moins de 134 100 unités) et de 13,2 % de celui des moteurs essence (286 860 unités). Le marché automobile allemand en chute libre Malgré leur nette poussée, les alternatives n'ont pas réussi à compenser. Les voitures hybrides d'occasion ont terminé à 58 520 unités (+6,4 %). Cela comprend notamment 17 730 PHEV (+2,2 %). Quant aux modèles électriques d'occasion, ils ont généré 20 880 transactions, soit 25,5 % de mieux que l'an passé.

