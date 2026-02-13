Douche froide pour le marché allemand des voitures d'occasion
Publié le 13 février 2026
C'est un démarrage dont l'Allemagne se serait bien passée. En janvier 2026, le marché des voitures d'occasion outre-Rhin a enregistré une chute de 10,5 %. Selon les données compilées par les autorités fédérales, à peine 504 170 exemplaires ont été achetés durant le mois.
Aucune référence majeure n'a échappé au fléau, à commencer par le leader Volkswagen dont les ventes ont diminué de 9,8 %, à 104 840 unités. En reculant de 8 % (à 36 620 unités), Audi s'en tire mieux que les autres marques domestiques comme Mercedes (-12,2 %) et BMW (-12,5 %).
Dans le rang des marques françaises, Renault a subi une perte de 17,4 % (à 15 862 unités). Il n'y a que Smart (-19,4 %) dans le top 20 qui a connu un sort pire. En revanche, Peugeot a limité la casse (-4,1 %, à 12 081 unités) tout comme Citroën (-5,1 %, à 7 790 unités). En atteignant 435 unités, le nombre de voitures d'occasion DS s'est stabilisé d'une année à l'autre.
Les thermiques à l'arrêt
Cette décroissance du marché des voitures d'occasion a pénalisé les exemplaires à moteurs thermiques. Les statistiques officielles font état de contractions de 14,6 % du segment des voitures diesel (moins de 134 100 unités) et de 13,2 % de celui des moteurs essence (286 860 unités).
Malgré leur nette poussée, les alternatives n'ont pas réussi à compenser. Les voitures hybrides d'occasion ont terminé à 58 520 unités (+6,4 %). Cela comprend notamment 17 730 PHEV (+2,2 %). Quant aux modèles électriques d'occasion, ils ont généré 20 880 transactions, soit 25,5 % de mieux que l'an passé.
