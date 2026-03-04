Le marché du véhicule neuf espagnol sur une dynamique plus saine en février 2026

Il y a plus de quiétude et d'équilibre sur le marché des voitures neuves en Espagne. D'après les associations professionnelles, 90 082 livraisons ont été réalisées au cours du mois de février 2026, soit 7,5 % de plus que l'an passé à la même période.

Ce qui importe relève de l'équilibre entre les canaux. En janvier, les constructeurs et distributeurs avaient sauvé le bilan comptable en ouvrant les vannes des ventes tactiques. En février, le canal des particuliers a repris sa marche en avant (+4,1 %, à près de 42 000 unités). Les entreprises aussi ont amélioré leurs statistiques avec une progression de 1,6 %, à 30 126 immatriculations.

La dynamique commerciale sur le marché des loueurs courte durée est restée particulièrement haute. En février, les agences ont pris possession de presque 25 000 voitures neuves, soit 16,3 % de plus qu'en février 2025. Un phénomène qui n'est peut-être pas étranger à la poussée de 61,2 % (20 981 unités) des voitures électriques et hybrides rechargeables.

Le canal des particuliers encore en négatif

Au terme des deux premiers mois d'activité, le marché automobile espagnol s'inscrit à la hausse. Par rapport à l'an passé, il a gonflé de 4,6 %. Mais cette croissance est en trompe-l'œil. Les canaux particuliers (-1 %, à 77 763 unités) et entreprises (-0,4 %, à 57 439 unités) sont en retrait. L'Espagne doit sa croissance aux clients des enseignes de location courte durée, auprès desquels les livraisons ont bondi de 32,1 %, à 35 000 unités.

Depuis le début de l'année, Toyota s'impose comme la première marque, avec près de 15 600 livraisons. Seat et Renault complètent le podium avec respectivement 10 750 et 10 680 voitures mises à la route. Pour le moment, les Espagnols privilégient la Seat Ibiza (4 500 unités), la Dacia Sandero (4 200 unités) et la Toyota C-HR (4 120 unités).