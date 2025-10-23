Volvo relève la tête au troisième trimestre 2025

Publié le 23 octobre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Malgré des ventes en repli de 7 %, à 160 514 unités, le constructeur suédois a vu son bénéfice net légèrement augmenter au troisième trimestre 2025. Volvo souligne la concurrence féroce sur le marché de l'électrique.

Volvo a écoulé 160 514 véhicules, en baisse de 7 %, durant le troisième trimestre 2025. ©Volvo

Malgré des ventes en baisse de 7 % durant le troisième trimestre 2025, Volvo a toutefois amélioré son bénéfice net. En effet, l'indicateur a légèrement progressé, atteignant 4,5 milliards de couronnes (412 millions d'euros) contre 4,4 milliards de couronnes un an plus tôt. Grâce à la vente de 160 514 véhicules, le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 86,4 milliards de couronnes (7,9 milliards d'euros) contre 92,8 milliards de couronnes il y a un an. Le résultat d'exploitation a, lui, progressé de 11 % pour atteindre 6,4 milliards de couronnes. Les droits de douane plombent Volvo Cars au deuxième trimestre 2025 "Au troisième trimestre 2025, nos performances ont continué d'être sous pression en raison du recul du marché des voitures haut de gamme et d'une concurrence féroce, notamment sur le segment du tout électrique", a déclaré le directeur général Hakan Samuelsson. La baisse des volumes de vente en gros et l'effet de change lié à l'appréciation de la couronne suédoise ont également pesé sur l'activité. Comment Volvo a réorganisé son usine de Gand pour produire l’EX30 en Europe "À court terme, le marché devrait être de plus en plus difficile, car les défis macroéconomiques persisteront", a prévenu le patron de Volvo. "Cependant, nous avons constaté un renversement de tendance de nos ventes en septembre et nous continuerons de bénéficier des effets positifs de notre programme de réduction des coûts et de trésorerie", a-t-il indiqué. Le constructeur suédois a annoncé en avril 2025 un plan de réduction des coûts de 18 milliards de couronnes, destiné à faire face à un marché automobile affecté par les droits de douane américains et une transition coûteuse vers les véhicules électriques. En mai, le constructeur a précisé que ce plan comprendrait environ 3 000 suppressions d'emplois dans le monde. (avec AFP)

