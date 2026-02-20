Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Toyota annonce un nouveau site de recyclage automobile en Pologne

Publié le 20 février 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Le constructeur japonais va ouvrir un deuxième site dédié à l'économie circulaire en Europe. Après l'Angleterre, Toyota a choisi la Pologne pour traiter une capacité annuelle de 20 000 véhicules en fin de vie.
Toyota usine recyclage Europe
Toyota va installer sa deuxième usine européenne de recyclage sur le site de Walbrzych, en Pologne. ©Toyota

Après l'Angleterre, Toyota va implanter une deuxième usine de recyclage automobile en Europe. En effet, le nippon a choisi le site de Walbrzych, en Pologne, pour bâtir son nouveau site européen dédié à l'économie circulaire.

 

Toyota inaugure sa première usine dédiée à l'économie circulaire

 

Le site de Walbrzych, voisin d'une usine d'assemblage, sera capable de traiter 20 000 véhicules en fin de vie par an. La superficie de cette nouvelle structure court sur 25 000 m2.

 

"Nous avons choisi la Pologne pour le fort potentiel de ce marché en matière d’approvisionnement en véhicules en fin de vie, ses opérations de recyclage amont et aval, et la présence de notre infrastructure de production déjà établie", a expliqué Leon van der Merwe, vice-président de Toyota Motor Europe en charge de l'économie circulaire.

 

Mais le vice-président précise : "Nous projetons de réaliser des investissements similaires sur d’autres marchés européens dans les années à venir."

 

Toyota plus que jamais premier constructeur mondial

 

Cette nouvelle usine "récupérera les composants qui peuvent encore être utilisés, ainsi que les matières premières à forte valeur" et évaluera des éléments comme les batteries et les roues pour "déterminer dans quelle mesure ils peuvent être reconditionnés, réutilisés ou recyclés".

 

Toyota entend également "récupérer les matériaux tels que le cuivre, l'acier, l'aluminium et le plastique, afin de les employer pour la production de véhicules neufs".

 

Dans cette démarche de "réduire, réutiliser, recycler", Toyota y voit "un catalyseur et un levier de la neutralité carbone".

 

Plusieurs autres constructeurs ont ouvert en Europe des sites de recyclage et de récupération de pièces, dont Renault à Flins (78), Volkswagen à Zwickau en Allemagne, ou encore Stellantis dans son usine de Mirafiori à Turin, en Italie.

 

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Quelles sont les voitures les plus volées en France ?

Quelles sont les voitures les plus volées en France ?

Essai Toyota bZ4X : copie améliorée

Essai Toyota bZ4X : copie améliorée

Segment B-SUV : l'électrification est en marche

Segment B-SUV : l'électrification est en marche

Thomas Colin succède à Denis Bernier à la tête du groupement des concessionnaires Toyota

Thomas Colin succède à Denis Bernier à la tête du groupement des concessionnaires Toyota

Malgré des résultats financiers solides, Toyota change subitement de PDG

Malgré des résultats financiers solides, Toyota change subitement de PDG

Toyota France affiche une solidité à toute épreuve malgré un marché automobile sous tension

Toyota France affiche une solidité à toute épreuve malgré un marché automobile sous tension

Laisser un commentaire

cross-circle