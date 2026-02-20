Toyota annonce un nouveau site de recyclage automobile en Pologne

Le constructeur japonais va ouvrir un deuxième site dédié à l'économie circulaire en Europe. Après l'Angleterre, Toyota a choisi la Pologne pour traiter une capacité annuelle de 20 000 véhicules en fin de vie.

Toyota va installer sa deuxième usine européenne de recyclage sur le site de Walbrzych, en Pologne. ©Toyota

Après l'Angleterre, Toyota va implanter une deuxième usine de recyclage automobile en Europe. En effet, le nippon a choisi le site de Walbrzych, en Pologne, pour bâtir son nouveau site européen dédié à l'économie circulaire.

Le site de Walbrzych, voisin d'une usine d'assemblage, sera capable de traiter 20 000 véhicules en fin de vie par an. La superficie de cette nouvelle structure court sur 25 000 m2.

"Nous avons choisi la Pologne pour le fort potentiel de ce marché en matière d’approvisionnement en véhicules en fin de vie, ses opérations de recyclage amont et aval, et la présence de notre infrastructure de production déjà établie", a expliqué Leon van der Merwe, vice-président de Toyota Motor Europe en charge de l'économie circulaire.

Mais le vice-président précise : "Nous projetons de réaliser des investissements similaires sur d’autres marchés européens dans les années à venir."

Cette nouvelle usine "récupérera les composants qui peuvent encore être utilisés, ainsi que les matières premières à forte valeur" et évaluera des éléments comme les batteries et les roues pour "déterminer dans quelle mesure ils peuvent être reconditionnés, réutilisés ou recyclés".

Toyota entend également "récupérer les matériaux tels que le cuivre, l'acier, l'aluminium et le plastique, afin de les employer pour la production de véhicules neufs".

Dans cette démarche de "réduire, réutiliser, recycler", Toyota y voit "un catalyseur et un levier de la neutralité carbone".

Plusieurs autres constructeurs ont ouvert en Europe des sites de recyclage et de récupération de pièces, dont Renault à Flins (78), Volkswagen à Zwickau en Allemagne, ou encore Stellantis dans son usine de Mirafiori à Turin, en Italie.