Toyota inaugure sa première usine dédiée à l'économie circulaire

Avec sa première Toyota circular factory (TCF), située en Angleterre, Toyota entre de plain-pied dans l'économie circulaire et le recyclage. L'usine devrait être capable, dans un premier temps, de traiter 10 000 véhicules en fin de vie par an.

Grâce à la Toyota circular factory, le constructeur compte remettre certaines pièces de VHU dans le circuit par l'intermédiaire de son réseau de concessionnaires et de distributeurs de la rechange indépendante. ©Toyota/RKP Photography

L'économie circulaire prend de plus en plus d'importance dans l'automobile. Après la Re-Factory Renault de Flins (78) et la création d'une filiale baptisée "The future is neutral", Toyota se lance dans l'activité du recyclage avec la création d'une Toyota circular factory (TCF).

Première du genre dans le monde pour le nippon, cette usine va prendre place dans l'usine de Burnaston, en Angleterre, qui produit notamment la Corolla. Son but : "Maximiser les bénéfices environnementaux d'un retraitement organisé et systématique des véhicules en fin de vie", explique le constructeur.

"Nous prévoyons dans un premier temps de recycler environ 10 000 véhicules par an sur notre site britannique, ce qui permettra de donner une seconde vie à 120 000 pièces ainsi que de récupérer 300 tonnes de plastique de grande pureté et 8 200 tonnes d'acier, entre autres matériaux" indique Leon van der Merwe, vice-président de l'économie circulaire chez Toyota Motor Europe.

Toyota compte remettre ces pièces dans le circuit par l'intermédiaire de son réseau de concessionnaires, mais aussi par l'intermédiaire des distributeurs de la rechange indépendante. Il y aura aussi du "reman", c'est-à-dire du remanufacturing, pour certaines pièces et plus largement du recyclage pour celles ne pouvant reprendre la route.

D'autres "circular factory" verront le jour en Europe et dans le monde, et le nippon ne ferme pas la porte à l'arrivée de partenaires. En plus de permettre d'améliorer le bilan carbone de ses activités, le recyclage et la réutilisation peuvent aussi constituer un business solide. Pour mémoire, Renault vise un chiffre d'affaires de 2,3 milliards d'euros pour The future is neutral à l'horizon 2030.