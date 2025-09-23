Stellantis change de partenaire garantie pour Spoticar

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Le constructeur et sa filiale Stellantis Financial Services ont signé un accord avec BNP Paribas Cardif. Désormais, les garanties proposées avec les véhicules d'occasion vendus sous le label Spoticar seront apportées par Icare.

Spoticar est le label dédié aux voitures d'occasion dans le réseau des marques Stellantis. ©Le Journal de l'Automobile

Changement d'ère chez Spoticar. À la faveur d'un contrat signé par Stellantis Financial Services, la captive financière du constructeur automobile, le label dédié aux véhicules d'occasion bénéficie d'un nouveau partenaire pour les garanties. En effet, Stellantis a officialisé un accord passé avec BNP Paribas Cardif qui impliquera Icare. À compter de 2026, les véhicules vendus sous l'enseigne Spoticar seront éligibles à un ensemble de services apportés par la filiale spécialisée du groupe bancaire. Cela comprendra des formules d'extension de garantie, des contrats de maintenance ou encore la garantie du concessionnaire. Icare apportera également des produits taillés pour les voitures électriques et leur batterie. "Ces nouveaux outils et services constituent de véritables atouts pour continuer à soutenir le développement des ventes de véhicules d'occasion et renforcer encore plus la satisfaction de nos clients", a commenté David Guérin, directeur général de Spoticar France, par voie de communiqué. Accompagnement par divers moyens En dehors de la voiture, Icare va livrer une plateforme de déclaration et de gestion des sinistres, mais aussi diverses interfaces. Les modules participeront à la formation, à l'aide à la vente ou encore à la bonne préparation des véhicules d'occasion. Les concessionnaires verront de surcroît se mettre en place un support technique et commercial sur le terrain. CGI Finance sollicite Opteven pour mieux couvrir les voitures électriques d'occasion Et Hélène Bouteleau, directrice générale déléguée de Stellantis Finances & Services France, de déclarer : "Ce partenariat marque une étape importante dans nos efforts conjoints pour soutenir les ventes de voitures d'occasion en offrant plus de valeur pour nos clients tout en simplifiant l’activité quotidienne de notre réseau de concessionnaires". La France lancera le déploiement en début d'année 2026. Les autres pays couverts par Spoticar suivront par la suite. Stellantis n'a pas communiqué de calendrier.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet