Renault se redresse au troisième trimestre 2025 et confirme ses objectifs financiers

Le constructeur automobile affiche une hausse de 6,8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 11,4 milliards d’euros. Porté par la demande pour ses nouveaux modèles et la croissance de sa filiale financière, Renault prépare un nouveau plan stratégique centré sur la rentabilité et la maîtrise des coûts.

Le groupe Renault affiche une hausse de 6,8 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre, à 11,4 milliards d’euros. ©Renault Group

Après un premier semestre 2025 marqué par un avertissement sur résultats, Renault retrouve des couleurs. Le groupe au losange a réalisé au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 11,4 milliards d’euros, en hausse de 6,8 % sur un an (+8,5 % à taux de change constants).

Les ventes mondiales du groupe ont bondi de 9,8 %, atteignant 529 486 unités. La marque Renault pèse 68 % de ce volume d'immatriculations porté par la Renault 5 E-Tech, le Symbioz mais aussi la Clio qui reste numéro deux des ventes en Europe, tous canaux confondus.

Dacia poursuit également sa progression avec une hausse de 16,2 % de ses ventes à 165 000 unités, avec notamment le Bigster, nouvelle locomotive de la marque qui depuis le mois de juin 2025 prend la place de deuxième C-SUV vendu aux particuliers en Europe.

Enfin, les ventes d'Alpine ont réellement décollé par rapport au troisième trimestre 2024, avec 2 300 mises à la route contre 600 sur la même période en 2024.

Les nouveaux modèles ont représenté 30 % des ventes du trimestre, contre 25 % fin 2024. "Le Bigster a été essentiel pour renforcer la rentabilité du groupe, tandis que nos nouveaux modèles s’installent durablement dans le mix", a souligné le directeur financier Duncan Minto lors de la présentation des résultats.

Au bilan des neuf mois de l'année, les ventes s'affichent à 1,699 million de véhicules, en hausse de 3,8 %, portées par les trois marques du groupe.

Accélérer à l'international

La dépendance de Renault à l'égard de l'Europe l'a protégé des turbulences commerciales causées par les tarifs douaniers américains instaurés par Donald Trump. Sur le troisième trimestre 2025, les ventes à l'international ont progressé de 14,9 %. Depuis le début de l'année, elles pèsent un tiers du volume global. Il faudra attendre encore quelques mois pour vérifier la réussite des nouveaux modèles lancés cet automne, aussi bien en Amérique latine (Renault Boreal) qu'en Inde avec la Kwid E-Tech.

Le groupe a renforcé sa présence industrielle en Inde, où il détient désormais 100 % de l’usine de Chennai après le rachat des parts de Nissan. En parallèle, des discussions sont engagées avec le chinois Chery pour une coopération sur la production et la distribution en Amérique du Sud.

Privilégier la valeur sur le volume

Renault continue de privilégier la valeur sur le volume. Dans ses cinq principaux marchés européens, 58,4 % des ventes sont réalisées auprès de particuliers, soit 17 points de plus que la moyenne du marché. Cette orientation soutient la marge et les valeurs résiduelles, situées cinq à onze points au-dessus des concurrents selon Duncan Minto.

La branche de services financiers Mobilize Financial Services a également contribué au rebond : son chiffre d’affaires a grimpé de 18 % à 1,6 milliard d’euros, tandis que les nouveaux financements ont progressé de 5,3 %. Interrogé sur le remplacement de Gianluca De Ficchy à la direction de la captive financière du constructeur, Duncan Minto n'a pas voulu commenter les "cas personnels", précisant que tout était "sous contrôle".

Enfin, les stocks mondiaux demeurent maîtrisés à 538 000 unités, dont 409 000 chez les concessionnaires indépendants. "Nous ajustons notre production en fonction de la demande tout en maintenant une forte utilisation de nos usines", a poursuivi le directeur financier du constructeur.

Sur la base de ces résultats trimestriels, le groupe confirme donc ses prévisions (revues à la baisse cet été) de marge opérationnelle d’environ 6,5 % sur 2025 et d'un free cash flow compris entre 1 et 1,5 milliard d’euros. Les marchés restent cependant en attente du futur plan stratégique du constructeur qui sera présenté par le nouveau directeur général François Provost au cours du premier semestre 2026. Duncan Minto confirme cependant que, si le plan produits restera au cœur de la stratégie, la réduction des coûts sera également privilégiée.

"Dans cette période difficile, nous devons être en mesure d'assurer que nous contrôlons nos coûts fixes, nous maintenons notre point mort et la rentabilité des capitaux employés", a-t-il conclu.

Renault mise sur un quatrième trimestre solide, marqué par quatre lancements majeurs : la nouvelle Clio 6, le SUV Boreal pour les marchés internationaux, le Kwid E-Tech et la sportive électrique Alpine A390. La montée en cadence de la Renault 5 et du Dacia Bigster viendra compléter le tableau.