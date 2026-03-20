Renault : Luca de Meo a gagné plus que François Provost en 2025

À l'image de Carlos Tavares chez Stellantis, l'ancien directeur général de Renault, Luca de Meo, apparaît logiquement dans le chapitre "rémunérations" du rapport annuel du groupe français.

Le groupe Renault y détaille les rémunérations de ses directeurs généraux pour l'année 2025, avec Luca de Meo jusqu'au 15 juillet, Duncan Minto du 15 au 30 juillet et François Provost à partir du 31 juillet.

Plus de 3 millions d'euros d'actions de performance perdues

Ainsi, l'Italien aujourd'hui à la direction générale de Kering a touché 1 739 512 euros. Un total qui compte son salaire fixe (au prorata) de 914 396,96, auquel s'ajoutent 813 810,60 euros pour la part fixe et 11 307,83 euros d'avantages de toute nature.

Mais en démissionnant, Luca de Meo a perdu "les actions de performances attribuées au cours des exercices 2023, 2024 (y compris dans le cadre du plan Renaulution) et 2025 et qui n’étaient pas définitivement acquises au 15 juillet 2025", explique le constructeur. Cela représente 3 127 905 euros de "perdus".

Pour sa part, Français Provost a réellement perçu 509 068,80 euros, avec 504 545,45 au titre du salaire fixe et 4 523,35 euros en frais de toute nature.

La part variable de 398 590,91 euros n'a pas encore été versée car elle est conditionnée par l'atteinte d'objectifs sur une période de trois ans, de 2025 à 2027. Le nouveau directeur général s'est aussi vu attribuer 31 250 actions de performance, soit 533 039,06 euros pour l'année 2025.

Au total, la rémunération 2025 de François Provost, au poste de DG, se monte à 1 440 699 euros.

Quant à Duncan Pinto, le directeur financier du groupe, il a perçu 25 772 euros pour son intérim de 15 jours à la direction générale du constructeur : 13 636,36 euros de fixe et 12 136,36 euros de variable.

Enfin, les salariés du groupe Renault en France ont touché, en moyenne, 65 424 euros pour l'année 2025. La rémunération médiane est de 53 172 euros.