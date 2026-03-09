Stellantis : Carlos Tavares a gagné deux fois plus qu'Antonio Filosa en 2025

Carlos Tavares n'a pas encore complètement disparu des comptes de Stellantis. En effet, l'ancien directeur général apparaît encore dans le rapport annuel du constructeur à la rubrique "rémunérations".

Bien qu'il ait quitté Stellantis le 1er décembre 2024, il a encore touché 11,928 millions d'euros pour le compte de l'année 2025.

Une rémunération, dévoilée dans le rapport annuel du constructeur, qui se découpe en 1 896 euros en avantages sociaux, deux millions dans "autres rémunérations" qui représentent en fait le salaire annuel fixe, un montant négocié lors de son départ.

À cela s'ajoutent 9,926 millions en actions Stellantis liées à la performance de long terme. Sur cette base, la part fixe est de 17 % et la part variable, donc liée à la performance, de 83 %. En 2024, Carlos Tavares avait touché 23,085 millions d'euros.

De son côté, le nouvel homme fort de Stellantis, qui a passé une charge exceptionnelle de 25,4 milliards d'euros sur l'exercice 2025, a perçu au total 5,424 millions d'euros, où la part variable liée à la performance n'est que de 31 %. Même si Antonio Filosa sera moins payé que son prédécesseur, sa rémunération devrait toutefois augmenter dans les années à venir.

Quant à John Elkann, le président de Stellantis qui a assuré l'intérim à la direction générale, sa rémunération a baissé en 2025, passant de 2,797 millions en 2024 à 2,450 millions.

Le salaire moyen des salariés de Stellantis a été de 66 232 euros en 2025, en légère hausse. Le ratio entre le salaire du directeur général et celui d'un salarié s'établit à 82. Il avait atteint 518 en 2023 !

Concernant les ratios de 2023 et 2024, le constructeur précise qu'ils sont respectivement ramenés à 315 et 124 si l'on exclut le montant des actions versé dans le cadre du plan de transformation qui couvrait la période 2021-2025.