Renault active un vaste dispositif de dispense d’activités pour les salariés proches de la retraite

Un an après la signature du nouveau contrat social France entre la direction du constructeur et les syndicats, Renault s'apprête à ouvrir un vaste plan de dispense d'activités destiné à l'ensemble de ses salariés se trouvant à moins de trois ans de la date de leur départ à la retraite. Ces derniers percevront une indemnité égale à 72 % de la rémunération moyenne touchée pendant les douze derniers mois avant leur entrée dans le dispositif.

"Cet accord que nous avons signé en 2024 nous donne accès à plusieurs dispositifs pour être plus flexibles et nous adapter à un environnement toujours plus concurrentiel", explique un porte-parole du constructeur.

Une mesure ouverte à tous les métiers, du 4 décembre 2025 au 1er janvier 2027

Renault a ainsi décidé d’activer, pour l’exercice 2026, l’outil "dispense d’activités". Le dispositif sera ouvert du 4 décembre 2025 au 1er janvier 2027 et concernera aussi bien les ouvriers des usines que les cadres du tertiaire et de l’ingénierie.

L'ingénierie, placée désormais sous la direction de Philippe Brunet, est également concernée. Elle fait parallèlement l’objet d’une réorganisation d’ampleur, structurée autour de huit groupes de travail (énergie, avant-projets, coordination, innovation, etc.). Les premières conclusions de cette réflexion sont attendues d’ici fin novembre 2025.

Un objectif non chiffré, mais un contexte de réduction des effectifs

À ce stade, Renault refuse de préciser le nombre de salariés susceptibles d’intégrer ce dispositif, qui reposera exclusivement sur le volontariat. Mais le contexte reste marqué par les révélations de L’Informé en octobre dernier. Le média indiquait alors la volonté du constructeur de baisser de 15 % ses effectifs, soit environ 3 000 postes dans le cadre du plan d'économies baptisé Arrow.

Le groupe rappelle toutefois que son nouveau contrat social ne se limite pas aux mesures de départ. Celui-ci prévoit également 800 recrutements dans les usines françaises, destinés à accompagner les évolutions industrielles et les nouveaux besoins en compétences.