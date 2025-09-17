Renault : 20 Formule 1 bientôt mises en vente

Publié le 17 septembre 2025 ■ Par Christophe Jaussaud ■ 2 min de lecture

Le 7 décembre 2025, Renault organise, avec Artcurial, une vente aux enchères où 100 modèles seront dispersés, dont pas moins de 20 Formules 1. Il y aura notamment une RE30 de 1982, une RE40 de 1983 et une Lotus 95T de 1984, mais aussi une Alpine A442 du Mans.

La Renault F1 RE 40 de 1983, pilotée par Alain Prost. ©Peter Singhof

Comme chaque année depuis 2022, Renault et Artcurial organisent une vente aux enchères. De quoi, pour le constructeur, optimiser et faire vivre sa collection de près de 800 modèles. Le but est de vendre des "doublons" pour pouvoir compléter la collection. Le 7 décembre 2025 est une date à retenir pour les collectionneurs et passionnés. En effet, 100 modèles, dont 20 Formule 1, seront mis en vente. Parmi les Formule 1 proposées, il y aura notamment une RE30 de 1982 que René Arnoux a conduite. Une RE40, de 1983, sera sans doute très appréciée. À son volant, Alain Prost a joué le titre pilote cette année-là face à Nelson Piquet. Une Lotus 95T, de 1984, fait aussi partie de la liste avec sa livrée noir et or rendue mythique par Ayrton Senna qui rejoindra l'écurie anglaise motorisée par Renault en 1985. Le patrimoine de Renault va enfin avoir son écrin Parmi les autres "must" de cette vente, il y aura l'Alpine A442 conduite par Jean-Pierre Jarier et Derek Bell aux 24 Heures du Mans 1978. L'année de la victoire de Jean-Pierre Jaussaud et Didier Pironi avec une Alpine A442B. Le modèle proposé avait bouclé 162 tours du circuit manceau avant d'abandonner. Rendez-vous à Flins ! Il y aura aussi une centaine de pièces directement issues du patrimoine Renault telles que des moteurs de F1, des maquettes d'études et de soufflerie. Dix pépites du patrimoine de Renault à Flins Cette vente sera organisée sur le site de Flins (78), là où Renault a annoncé construire un musée pour mettre en valeur son patrimoine. Il sera une réalité en 2027. En attendant, cette vente est une belle occasion d'admirer des pièces exceptionnelles.

