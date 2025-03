Dix pépites du patrimoine de Renault à Flins

Les portes du site de Flins (78), où est conservé le patrimoine roulant de Renault, s'ouvrent rarement. Exceptionnellement, le constructeur a sorti quelques dizaines de modèles parmi les 800 qui composent sa collection. Visite guidée.

La R8 Gordini est un modèle sportif incontournable de Renault. La R16, au second plan, fête ses 60 ans en 2025. @JA

La collection de véhicules que Renault conserve sur le site de Flins (78) est une véritable machine à voyager dans le temps.

Malheureusement fermé au public, ce morceau de patrimoine vit tout de même tout au long de l’année au gré des lancements et des anniversaires, mais aussi des salons comme Rétromobile ou Epoqauto. Durant l'année 2024, l'équipe du patrimoine Renault, et donc ses voitures, a participé à 123 évènements !

Les R5 sont effectivement beaucoup sorties ces derniers mois avec l’arrivé de la R5 E-Tech. Il en sera sans doute de même avec le lancement de la R4 E-Tech juste avant l’été. L’année 2025 s’annonce également chargée, pour les six personnes de l’atelier, avec notamment les 40 ans de la R5 GT Turbo ou encore les 60 ans de la R16.

Plus largement, le marketing Renault, à qui la collection est raccrochée, utilise aussi beaucoup ces modèles anciens dans ses communications actuelles. "L'histoire et le patrimoine de Renault font partie de l'actualité permanente de la marque" déclarait, il y a peu, Arnaud Belloni, directeur marketing de la marque française.

Cette collection compte environ 800 véhicules et évolue au fil des temps. Des acquisitions bien sûr, mais aussi des ventes, toujours via des enchères avec la maison Artcurial. Aujourd'hui, elle compte 110 véhicules d'avant-guerre, 387 contemporaines et youngtimers, 160 Formule 1 et voitures de course, 109 concept cars et prototypes, 32 Alpine, un avion et même un char d'assaut.

Nous avons eu le privilège de pouvoir découvrir ou redécouvrir certains modèles emblématiques du losange. De la Type A de la rue Lepic, celle qui lança réellement l’aventure de Louis Renault, à la Reinastella des années 30 en passant par les youngtimers et des reines de la course automobile.