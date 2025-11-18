Normes CO2 : John Elkann souhaite lisser les objectifs sur cinq ans

Face aux objectifs européens jugés trop rigides, le président de Stellantis plaide pour une approche plus progressive. John Elkann propose un lissage des seuils d’émissions de CO2 sur cinq ans et un programme massif de mise au rebut.

John Elkann, président de Stellantis. ©Stellantis

Plus de flexibilité. Dans une interview accordée au journal Politico, le président de Stellantis, John Elkann, demande à la Commission européenne davantage de flexibilité pour les constructeurs, notamment sur les objectifs d’émissions. Selon lui, les objectifs provisoires fixés pour 2030 devraient être calculés sur plusieurs années. Il estime que l’industrie serait capable d’atteindre ces objectifs sur une période de cinq ans, de 2028 à 2032. Une proposition déjà émise dans les recommandations de l'ACEA fin octobre 2025.

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de l’accord conclu par la Commission pour l’objectif de 2025, qu’elle a accepté plus tôt cette année de calculer en moyenne sur la période 2025-2027. D’après John Elkann, cela s’appliquerait aussi bien aux voitures particulières qu’aux véhicules utilitaires légers. Cependant, pour ces derniers, il précise qu’ils devraient faire l’objet d’une réglementation distincte, avec des objectifs adaptés en matière de réduction des émissions de CO2.

Comme il l’avait déjà indiqué, il préconise également la mise en place d’un vaste programme de mise au rebut pour retirer de la circulation les véhicules trop anciens et polluants. Au-delà de la réduction des émissions, une telle mesure permettrait, selon lui, de stimuler la croissance grâce à des incitations permettant de réduire le coût des véhicules dans la région. John Elkann assure par ailleurs que Stellantis ne cherche pas à modifier l’objectif européen visant à atteindre zéro émission dans les ventes de véhicules neufs d’ici 2035.

Toutefois, il milite pour que les hybrides rechargeables, les prolongateurs d’autonomie et les carburants alternatifs restent disponibles au-delà de cette date. Comme l’a précisé Stéphane Séjourné, commissaire européen à la stratégie industrielle, lors de la Journée de la filière automobile organisée par la PFA le 4 novembre 2025, la Commission européenne devrait présenter une série de mesures destinées à assouplir le fardeau pesant sur les industriels dans la course à la décarbonation.