Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Normes CO2 : John Elkann souhaite lisser les objectifs sur cinq ans

Publié le 18 novembre 2025

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Face aux objectifs européens jugés trop rigides, le président de Stellantis plaide pour une approche plus progressive. John Elkann propose un lissage des seuils d’émissions de CO2 sur cinq ans et un programme massif de mise au rebut.
John Elkann Stellantis
John Elkann, président de Stellantis. ©Stellantis

Plus de flexibilité. Dans une interview accordée au journal Politico, le président de Stellantis, John Elkann, demande à la Commission européenne davantage de flexibilité pour les constructeurs, notamment sur les objectifs d’émissions. Selon lui, les objectifs provisoires fixés pour 2030 devraient être calculés sur plusieurs années. Il estime que l’industrie serait capable d’atteindre ces objectifs sur une période de cinq ans, de 2028 à 2032. Une proposition déjà émise dans les recommandations de l'ACEA fin octobre 2025

 

Cette proposition s’inscrit dans la continuité de l’accord conclu par la Commission pour l’objectif de 2025, qu’elle a accepté plus tôt cette année de calculer en moyenne sur la période 2025-2027. D’après John Elkann, cela s’appliquerait aussi bien aux voitures particulières qu’aux véhicules utilitaires légers. Cependant, pour ces derniers, il précise qu’ils devraient faire l’objet d’une réglementation distincte, avec des objectifs adaptés en matière de réduction des émissions de CO2. 

 

Normes CO2 : l’Union européenne enfin à l’écoute des constructeurs

 

Comme il l’avait déjà indiqué, il préconise également la mise en place d’un vaste programme de mise au rebut pour retirer de la circulation les véhicules trop anciens et polluants. Au-delà de la réduction des émissions, une telle mesure permettrait, selon lui, de stimuler la croissance grâce à des incitations permettant de réduire le coût des véhicules dans la région. John Elkann assure par ailleurs que Stellantis ne cherche pas à modifier l’objectif européen visant à atteindre zéro émission dans les ventes de véhicules neufs d’ici 2035.

 

Toutefois, il milite pour que les hybrides rechargeables, les prolongateurs d’autonomie et les carburants alternatifs restent disponibles au-delà de cette date. Comme l’a précisé Stéphane Séjourné, commissaire européen à la stratégie industrielle, lors de la Journée de la filière automobile organisée par la PFA le 4 novembre 2025, la Commission européenne devrait présenter une série de mesures destinées à assouplir le fardeau pesant sur les industriels dans la course à la décarbonation.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Gilles Vidal, Stellantis : "Le design est aujourd’hui l’un des seuls éléments de différenciation des véhicules"

Gilles Vidal, Stellantis : "Le design est aujourd’hui l’un des seuls éléments de différenciation des véhicules"

Olivier Jansonnie prendra la relève de Jean-Marc Finot à la tête de Stellantis Motorsport

Olivier Jansonnie prendra la relève de Jean-Marc Finot à la tête de Stellantis Motorsport

Affaire Takata : Toyota, Volkswagen et BMW rattrapés par la justice française

Affaire Takata : Toyota, Volkswagen et BMW rattrapés par la justice française

Stellantis veut faire rouler ses utilitaires à l’huile de friture

Stellantis veut faire rouler ses utilitaires à l’huile de friture

Bernard Jullien, économiste : "L’épargne élevée et l’incertitude politique freinent la reprise"

Bernard Jullien, économiste : "L’épargne élevée et l’incertitude politique freinent la reprise"

Le Maroc pourrait passer le cap du million de véhicules produits par an

Le Maroc pourrait passer le cap du million de véhicules produits par an

Laisser un commentaire

cross-circle