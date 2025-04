Net recul du chiffre d'affaires de Stellantis au premier trimestre 2025

Pour le premier trimestre 2025, Stellantis a annoncé un chiffre d’affaires net de 35,8 milliards d’euros, en baisse de 14 % par rapport au premier trimestre 2024. Cette chute est principalement due à un volume plus faible, à une répartition régionale défavorable et à la normalisation des prix.

Début d'année compliqué pour Stellantis. Sur le premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires du groupe franco-américano-italien a enregistré une baisse de 14 %, à 35,8 milliards d’euros par rapport à la même période l'année dernière. Le constructeur annonce que cette contraction est principalement liée à la baisse des livraisons, ainsi qu'à l’impact défavorable de l’évolution du mix.

Les livraisons consolidées ont en effet diminué de 9 % pour atteindre 1 217 000 unités. Elles reflètent la baisse de la production en Amérique du Nord, résultant de congés prolongés en janvier, de l’impact de la transition vers les nouveaux produits et de la baisse du marché des véhicules utilitaires légers en Europe élargie.

Pour sortir de l'ornière, le groupe s'est appuyé au premier trimestre 2025 sur des mesures de relance commerciale avec en particulier le lancement de trois nouveaux produits et plusieurs nouvelles générations de modèles existants, contribuant à l’augmentation de la part de marché de l’EU30 par rapport au quatrième trimestre 2024, ainsi qu’à l’amélioration des volumes de commandes au détail aux États-Unis.

Lancement de trois nouveaux modèles phares en Europe

Dans le détail, Stellantis a lancé, ces derniers mois, la Fiat Grande Panda, l’Opel/Vauxhall Frontera et la Citroën C3 Aircross, vecteurs de croissance des livraisons de véhicules du segment B en Europe pour les prochaines périodes tandis que les nouvelles générations de l’Opel/Vauxhall Mokka, du Ram 2500 HD et du Ram 3500 HD ont été mises sur le marché.

Le groupe indique que la part de marché dans l’UE30, de 17,3 % au premier trimestre 2025, a augmenté de 1,9 point de pourcentage par rapport au premier trimestre 2024, bénéficiant de la montée en puissance et de l’élargissement de l’offre des Citroën C3/ëC3, Peugeot 5008 et Opel/Vauxhall Grandland, lancés fin 2024. En outre, au premier trimestre 2025, Stellantis annonce être devenu leader sur le segment des véhicules hybrides et a regagné la deuxième place sur le marché des BEV, avec des parts de marché de 15,5 % et 13 %, respectivement.

Aux États-Unis, le groupe a stabilisé ses parts de marché sur le créneau des ventes au détail grâce à une augmentation de plus de 10 % en glissement annuel des ventes de Jeep Grand Cherokee et Compass, ainsi que de Ram 1500 et 2500. D’autres progrès sont attendus avec l’élargissement de l’offre sur certaines versions de pick-up légers, le lancement prometteur d’une nouvelle génération de pick-up lourds et le renforcement des actions commerciales et marketing. En mars 2025, les nouvelles commandes au détail ont augmenté de 82 % par rapport à mars 2024, atteignant leur plus haut niveau mensuel depuis juin 2023.

Forte progression en Amérique du Sud

Sur ses autres marchés, appelés en interne "Third Engine", le groupe annonce la poursuite d'une forte dynamique du chiffre d’affaires. En Amérique du Sud, l’entreprise a maintenu sa position de leader, avec une part de marché de 23,8 %, soit une augmentation de 1,5 point de pourcentage par rapport au quatrième trimestre 2024, grâce à l’amélioration de la performance au Brésil, au Chili et surtout en Argentine, où le marché se redresse à la suite de l’assouplissement des restrictions à l’importation.

La région du Moyen-Orient et de l’Afrique, alors qu’elle reste confrontée à des restrictions à l’importation dans certains pays, continue à mettre l’accent sur ses efforts de localisation qui devraient permettre d’augmenter les volumes dans plusieurs pays à moyen terme.

"Bien que les résultats du premier trimestre 2025 soient inférieurs à ceux de l’année précédente, d’autres indicateurs clés de performance reflètent les premiers progrès de notre offensive de redressement commercial, a tenu à souligner Doug Ostermann, directeur financier de Stellantis. L’Amérique du Nord n’en est qu’à ses débuts, avec une amélioration des prises de commandes dans la vente au détail, tandis que nous constatons une amélioration séquentielle de la part de marché de l’EU 30. Dans le même temps, la société bénéficie de la diversité de son implantation géographique, puisque nos régions “Third Engine” ont enregistré au premier trimestre 2025 une croissance combinée positive d’une année sur l’autre".

Pour remonter la pente, le groupe compte également sur les nombreux chantiers initiés depuis un certain temps. Il prévoit d'introduire sa plateformeSTLA AutoDrive 1.0, le système de conduite automatisée propriétaire de Stellantis, qui offre une fonctionnalité mains libres et yeux fermés (SAE niveau 3). Pour rappel, AutoDrive prend en charge la conduite automatisée à des vitesses allant jusqu’à 60 km/h et constitue un élément essentiel de la stratégie technologique de Stellantis, au même titre que STLA Brain et STLA SmartCockpit, en faisant progresser l’intelligence du véhicule, l’automatisation et l’expérience de l’utilisateur.

Une nomination d'ici quelques semaines

En parallèle, Stellantis et Mistral AI ont renforcé leur partenariat stratégique afin d’améliorer le développement et la fabrication des véhicules, et l’expérience des clients à bord des véhicules, grâce au développement d’un assistant embarqué alimenté par l’IA, qui permet aux conducteurs d’interagir avec leur véhicule en utilisant le langage naturel.

Néanmoins, dans ce contexte, l’entreprise suspend ses prévisions financières pour 2025 en raison des incertitudes liées aux tarifs douaniers et reste fortement engagée auprès des décideurs politiques sur la question des tarifs douaniers, tout en prenant des mesures pour en réduire les impacts. Stellantis précise également que le processus de nomination du nouveau directeur général est en cours et sera achevé au cours du premier semestre 2025.