Après le lancement de la C3, Citroën continue de renouveler sa gamme avec la nouvelle génération du C3 Aircross. Disponible en versions cinq et sept places, ce B-SUV propose un large choix de motorisations, le tout à des tarifs très agressifs. Le Dacia Duster aurait-il enfin trouver son grand rival ?

La nouvelle génération du Citroën C3 Aircross sera disponible en motorisations essence, hybride 48 V et 100 % électrique. ©Citroën

Citroën a traversé une très mauvaise passe commerciale en 2024. La marque aux chevrons est en effet restée pendant longtemps en manque de nouveautés. Si l’arrivée de la nouvelle C3 a néanmoins permis au constructeur tricolore de retrouver des couleurs, le restylage des C4 et C4X ainsi que le lancement de la prochaine génération du C5 Aircross en fin d’année, devraient aussi permettre à Citroën de renouer avec les volumes en 2025.

En attendant, Citroën veut se donner les moyens de réussir sur le segment des B-SUV par le biais de son nouveau C3 Aircross. Et pour cause, ce dernier jouit de tarifs compétitifs, d’un design affirmé et d’un large éventail de motorisations, sans compter le fait qu’il peut embarquer jusqu’à sept passagers. Avec son C3 Aircross, la marque du groupe Stellantis opère ainsi un changement radical, confirmant son nouveau positionnement, et aspire désormais à batailler avec Dacia et son incontournable Duster.

"Citroën est et doit rester une marque populaire. Nous voulons continuer à être capables d’offrir la mobilité à tous types de clients. Sur le segment B, avec les nouveaux C3 et C3 Aircross, nous pouvons dire que nous sommes en phase avec ce que fait Dacia. Nous avons cependant beaucoup à offrir, puisque ces deux modèles n’ont pas d’équivalents, non seulement chez Dacia, mais aussi sur le marché", nous confiait alors Thierry Koskas, lors de la présentation du modèle. La pression semble donc forte pour cette nouvelle génération du C3 Aircross.

Des traits communs avec la C3

À première vue, la nouvelle génération du C3 Aircross ressemble à une C3 allongée et surélevée. Rien de bien surprenant car le nouveau venu de Citroën partage la même plateforme, baptisée Smart Car, et inaugurée sur la récente C3.

Une ressemblance que l’on retrouve également dans l’habitacle, puisque le SUV compact embarque la même planche de bord que la citadine. Le nouveau système d’affichage tête haute fait donc son apparition, au même titre que l’écran central d’infodivertissement de 10,25 pouces, légèrement orienté vers le conducteur et uniquement disponible sur le niveau de finition le plus élevé.

Avec ses 4,39 mètres de long, le nouveau C3 Aircross mesure 38 cm de plus que la C3 et il gagne 23 cm par rapport à son ancienne génération. Un gain de taille qui lui permet dorénavant de proposer jusqu’à sept places (en option pour 850 euros), une première sur le segment. Tous sièges déployés, le volume de coffre tombe alors à 40 litres, tandis qu'avec les deux sièges du fond baissés, il remonte à 330 litres. Notez cependant que pour des questions techniques, la configuration sept places sera incompatible avec les versions électrifiées. Elle devrait représenter un tiers des ventes.

Sa déclinaison cinq places offre quant à elle une habitabilité généreuse aux passagers arrière, avec une très bonne amplitude aux genoux, grâce à la banquette reculée de 65 cm par rapport à celle de la version sept places. L’espace est par ailleurs le maître-mot de cette nouvelle génération, comme en témoigne le volume de coffre, qui varie de 460 l jusqu’à 1 600 l une fois la banquette arrière rabattue.

Essence, électrique et hybride

Pour son nouveau modèle, Citroën propose une large gamme de motorisations, allant de l’essence, à l’électrique, tout en passant par le micro-hybride. En entrée de gamme, le C3 Aircross sera ainsi doté d’un trois-cylindres 1.2 PureTech de 100 ch, couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Sa version hybride 48 V associera de son côté le 1.2 PureTech de 136 ch, une boîte automatique à double embrayage e-DCT et un moteur électrique de 28 ch alimenté par une batterie lithium-ion de 48 V logée sous le plancher.

En ce qui concerne ses déclinaisons électriques, l’offre débutera avec un moteur de 113 ch (83 kW), combiné à une batterie de 44 kWh, lui permettant de réaliser plus de 300 km entre deux recharges. En revanche, une version avec une plus grosse batterie devrait faire son apparition quelques mois après le lancement du C3 Aircross, dans le but d’atteindre les 400 km d’autonomie. Pour ce qui est de la recharge rapide, Citroën annonce 26 minutes pour passer de 20 % à 80 % de la batterie, en utilisant une puissance de 100 kW.

La marque aux chevrons propose enfin un maximum d’aides à la conduite pour placer le C3 Aircross au meilleur niveau de sa catégorie. L’assistance active au maintien dans la voie, l’alerte attention conducteur, la reconnaissance des panneaux de vitesse, l’assistance aux feux de route, la détection de l'angle mort ou encore la caméra de recul sont au programme.

Disponible en deux niveaux de finition, You et Max, le C3 Aircross voit son offre débuter sous la barre des 20 000 euros, avec un ticket d’entrée fixé à 19 700 euros pour la version essence. La motorisation micro-hybride de 136 ch démarre, quant à elle, à 25 800 euros. Enfin, pour ce qui est de sa variante électrique, il faudra compter un minimum de 27 400 euros.

L’avis de Yoann Taitz, expert des valeurs résiduelles chez Indicata, filiale du groupe Autorola

Le positif :

Le positionnement tarifaire du nouveau Citroën C3 Aircross est très favorable à la bonne tenue des valeurs résiduelles. Avec des prix environ 5 000 euros moins chers que la génération précédente en essence, il est également mieux positionné que les Dacia Jogger ou Duster. Pour un prix moindre, Citroën offre un véhicule plus habitable à l’intérieur, en raison notamment d’un empâtement bien supérieur à l’ancienne génération.

Pour 850 euros, le nouveau C3 Aircross se transforme en véhicule sept places, ce qui est une opportunité indéniable pour aller chercher une clientèle urbaine différente de la clientèle traditionnelle des segment B et B-SUV. En contrepartie, cela augmente la taille du véhicule qui, du coup, perd en praticité dans un environnement urbain de plus en plus congestionné. Cela permet notamment au C3 Aircross d’aller concurrencer directement à la fois le nouveau Dacia Duster et la Dacia Jogger.

Le négatif :

La qualité de fabrication est un point négatif du nouveau C3 Aircross et on dénombre de nombreux plastiques dures. Malgré tout, cela peut être considéré comme acceptable par les clients étant donné le positionnement prix du véhicule.

La nouvelle C3 connait de gros problèmes de fiabilité logiciels (nombreux rappels en concession). Le C3 Aircross étant basé sur la même plateforme, il pourrait connaître également ces problèmes de fiabilité. Quel sera alors l’impact sur les clients et sur les VR, étant donné notamment que cela vient s’ajouter aux nombreux problèmes qualités déjà existants chez Stellantis ?

L’accès au troisième rang n’est pas aisé et vu la faible place aux jambes, le rang 3 est plutôt destiné à des enfants.