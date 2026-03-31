Massimo Fumarola nommé vice-président stratégie produit d’Alpine

Massimo Fumarola rejoint les équipes d’Alpine au poste de vice-président stratégie et performance produit. Il prendra ses fonctions à partir du 1er avril 2026 et intégrera le comité de direction de la marque au A fléché. Il sera rattaché à Philippe Krief, directeur général d’Alpine.

À son poste, il aura la charge de définir les plans à long terme et la stratégie produit d’Alpine, "en veillant à la cohérence entre l'ADN de la marque, l'innovation technologique, les nouvelles tendances du marché et le développement futur des véhicules", précise le constructeur dans son communiqué.

"Je me réjouis de collaborer plus étroitement avec Massimo. Sa solide expertise, alliant produit, vision stratégique et expérience client dans le secteur des voitures de sport haut de gamme, nous sera sans aucun doute précieuse pour le déploiement de notre nouvelle stratégie et de notre future gamme de produits", se réjouit Philippe Krief dans un communiqué.

Massimo Fumarola bénéficie de 30 ans d’expérience internationale dans le secteur automobile. Il a occupé différents postes de direction dans l’industrie, notamment au sein d’Iveco, CNH Industrial, Ferrari, Audi ou encore Lamborghini. Il a également été directeur général de Morgan Motor Company, où il a contribué à la mue stratégique et au relancement de la marque britannique.

Le désormais vice-président stratégie et performance produit d’Alpine a intégré le groupe Renault en 2025 au poste de directeur de Renault Couture, assumant des responsabilités plus larges en gestion de produits et de projets. Massimo Fumarola est diplômé d’un master en ingénierie des technologies industrielles du Politecnico di Milano et d'un MBA de l'université de Cranfield.