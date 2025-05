Maserati se recentre sur Modène

La marque italienne, dont les ventes sont en chute libre, a annoncé rapatrier la production de ses GranTurismo et GranCabrio dans son usine historique de Modène.

Fabriquées à Mirafiori depuis 2019, les Maserati GranTurismo et GranCabrio vont à nouveau être produites à Modène à partir de fin 2025. ©Maserati

L'usine historique de Maserati à Modène va retrouver de vieilles connaissances. En effet, les GranTurismo et GranCabrio vont revenir, fin 2025, sur les chaînes de production de Viale Ciro Menotti après avoir migré à Mirafiori, près de Turin, en 2019.

"Le retour de la GranTurismo et de la GranCabrio à Modène est une fierté et une décision stratégique qui allie notre héritage industriel aux capacités du futur" a indiqué Santo Ficili, le PDG de Maserati, qui n'a pas manqué de remercier les employés du site de Mirafiori "pour le travail extraordinaire accompli."

Un site de Mirafiori va par ailleurs lancer la production de la Fiat 500 Hybrid.

Cela étant, si les GranTurismo et GranCabrio vont rejoindre les MC20 et MC20 Cielo à Modène, le SUV Grecale reste quant à lui assemblé dans l'usine de Cassino avec les Alfa Romeo Stelvio et Giulia dont de nouvelles générations, sur la plateforme STLA Large, sont en préparation.

Au-delà du lieu de production, Maserati va devoir redresser la barre car ses performances ne sont pas à la hauteur des ambitions affichées. Durant l'année 2024, les ventes de la marque se sont limitées à 11 300 d'exemplaires.

Encore moins bien qu'en 2023 où les ventes avaient plafonné à un peu plus de 26 000 unités. Bien loin de la barre des 50 000 franchie en 2017. Les résultats financiers ne sont pas bons également.

"Ce n'est pas satisfaisant, il faut changer la trajectoire de la marque, commencer à vendre différemment", avait estimé Santo Ficili en janvier dernier. Il faut travailler sur la "compétitivité" (les tarifs) des modèles, se "reconnecter avec le réseau de concessionnaires", mais aussi penser à de nouveaux pays à forte croissance comme le Vietnam ou l'Indonésie, avait-il estimé.

Juste avant son éviction en décembre 2024, l'ex-PDG de Stellantis Carlos Tavares avait reconnu que le positionnement de Maserati n'avait "pas encore été bien communiqué". C'est "un mélange de grand tourisme, de performance, de dolce vita", avait-il estimé.

Gageons que le dossier Maserati, mais aussi celui d'autres marques, sera rapidement sur le bureau du nouveau directeur général de Stellantis qui devrait être nommé d'ici fin juin 2025.