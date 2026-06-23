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Constructeurs

Les passionnés du Losange se donnent rendez-vous à Montlhéry

Publié le 23 juin 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Pour la huitième édition du Losange Passion International, qui se tiendra sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry (91) le 27 juin 2026, Renault va mettre à l'honneur sa Clio et son histoire déjà riche de 35 ans. Mais pas seulement.
Renault Losange Passion Festival
La Clio groupe A de 1991 fera le show sur la piste de Montlhéry. ©Renault/Joris Clerc

En attendant le musée Renault sur le site de Flins (78), la marque fait vivre sa collection. Ainsi, le samedi 27 juin 2026, la marque française sera présente au rassemblement Losange Passion International, qui se tiendra sur l'Autodrome de Linas-Montlhéry (91), de 8h à 17h.

 

L'occasion de présenter une exposition "Cliorama" avec douze modèles emblématiques de la citadine qui a soufflé ses 35 ans.

 

Il y aura trois pôles de Clio, l'un dédié à la compétition (Clio groupe A, Clio Maxi, Clio V6 Trophy…), un autre baptisé Saga, avec des modèles de série, et le dernier faisant place aux icônes comme la Clio Williams.

 

Le patrimoine de Renault va enfin avoir son écrin

 

Parmi celles de compétition, la Clio groupe A de 1991 prendra la piste, pour le spectacle, aux mains de Julien Saunier. La R5 Super Production se dégourdira aussi les pistons pendant que la relève, la R5 Turbo 3E, sera exposée dans le village.

 

Renault 5 Turbo 3E : collector en approche !

 

Il y aura aussi des baptêmes de pistes avec une réplique de la Renault Type A, la première voiture conçue par Louis Renault en 1898.

 

Renault va aussi profiter de l'occasion pour célébrer les 80 ans de la 4CV, les 70 ans de la Dauphine et les 25 ans de l'Avantime. Il y en aura donc pour tous les goûts et presque tous les âges.

 

En 2024, l'événement avait accueilli plus de 850 collectionneurs.

 

©Renault/Joris Clerc

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