Le plan électrique de Hyundai Motor Europe a porté ses fruits

À l'échelle de l'Europe élargie, la marque Hyundai a terminé 2025 en très légère croissance, dépassant les 603 500 immatriculations de voitures neuves. La stratégie d'électrification qui a porté ses fruits va être amenée à un niveau supérieur avec une offensive produit.

Xavier Martinet, PDG Hyundai Motor Europe. ©Hyundai

Après avoir tiré un bilan positif de l'année 2025 en France, Hyundai Motor se montre tout aussi satisfait du résultat obtenu dans l'Europe élargie. Sur un territoire commercial qui comprend l'UE, le Royaume-Uni, l'Europe de l'Est, la Turquie et les pays de l'Aele, la marque sud-coréenne a enregistré un total de 603 542 immatriculations, en croissance de 1 % par rapport à l'année précédente.

Une performance à nuancer quelque peu. En effet, sur le seul marché de l'Union européenne, Hyundai a cumulé 425 899, soit 0,2 % de moins que l'année précédente. Il a fallu au moins la contribution de l'Aele et du Royaume-Uni pour que la marque asiatique bascule dans le vert (+0,2 %, à 535 205 unités).

De l'autre côté de la Manche, Hyundai a encore accéléré, au point d'atteindre le deuxième meilleur résultat de son histoire dans le pays avec 93 124 unités, pour passer de la neuvième à la sixième place sur le marché des voitures particulières. En Allemagne, Hyundai s’est classée comme la marque asiatique la plus vendue sur le segment des voitures particulières avec 92 890 unités vendues, soit une part de marché de 3,3 %.

En Espagne, Hyundai s'est accrochée à sa quatrième position des marques les plus vendues, grâce à un record de 64 467 livraisons et une part de marché de 5,8 %. Aussi, en Italie, 47 046 voitures ont été mises à la route, permettant à Hyundai d'assurer une pénétration stable de 3 %.

L'Inster dans l'élite européenne de son segment

Mais revenons au périmètre de l'Europe élargie aux 35 pays. À cette échelle, Hyundai Motor salue la réussite de sa stratégie en matière de transition technologique. Les véhicules électrifiés ont connu une croissance de 24 % en volume. Par segment, la marque rapporte une progression des ventes de 11 % à la fois pour les modèles hybrides (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV) et de 48 % pour les voitures électriques (VE). Ces dernières s'arrogent 18 % des ventes de Hyundai Europe, franchissant la barre des 108 600 unités.

Ce total comprend 33 917 exemplaires de l'Inster. Pour sa première année complète, le modèle du segment A est parvenu alors à se classer au deuxième rang de sa catégorie. Il épaule ainsi à sa manière le Tucson, le SUV disponible en HEV et PHEV, dont la part de marché de 5,3 % sur le canal des particuliers l'érige au rang de leader du segment.

"Hyundai Motor Europe a réalisé une performance solide en 2025, portée par une augmentation de 24 % des ventes de véhicules électrifiés et une part de marché sur les modèles hybrides et électriques supérieure à notre part de marché globale, a réagi Xavier Martinet, PDG de Hyundai Motor Europe. Nous continuerons d’investir dans ces motorisations avec une offensive produit forte comprenant cinq nouveaux modèles entièrement inédits au cours des 18 prochains mois".

Certains auront encore à l'esprit que Hyundai commercialisera, en fin d'année 2026, l'Ioniq 3, un véhicule du segment B, dont la production est programmée à Izmit en Turquie. Celui-ci sera rejoint par deux autres modèles. À la suite de ces lancements, la gamme Hyundai comptera parmi les plus complètes du marché électrique, avec sept propositions de voitures électriques au catalogue allant de l'Inster au Staria Electric, en passant par les Ioniq.

Pour aller plus loin encore, tandis qu’environ 80 % des modèles disposent déjà d’une version électrifiée, la marque sud-coréenne électrifiera l’ensemble de sa gamme d’ici 2027. Elle réalisera également des investissements dans les structures et les compétences. Déjà l'an passé, le constructeur a consacré 150 millions d'euros à l'agrandissement de son centre de R&D européen, situé en Allemagne, ainsi que 250 millions d’euros à la transformation de l'usine d'Izmit en site d'assemblage de VE.