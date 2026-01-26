Le solide bilan de Hyundai Motor France en 2025

Hyundai a été l’une des rares marques en France à livrer plus de voitures en 2025 qu’en 2024. Une performance liée à la bonne tenue de sa gamme électrique, mais aussi à sa forte montée en régime sur la location courte durée.

Le Tucson a été le modèle le plus livré par Hyundai en France en 2025. ©Hyundai

Pour sa dernière année à la tête de Hyundai Motor France, Lionel French Keogh peut se targuer d’un bilan positif. La marque dont il fut directeur général puis président pendant près de douze ans a terminé l’année 2025 à 45 621 immatriculations, un volume supérieur de 0,4 % comparé à celui de 2024. Il s’agit du troisième meilleur résultat depuis l’introduction de la marque en France en 1992.

Son successeur, Vincent Despres, arrive donc à la tête d’une structure relativement saine, forte d’une part de marché de 2,8 % l’an passé, en progression de 0,2 point, et d’une place de 10e force du marché hexagonal. La seule ombre au tableau est l’explosion de 166 % des immatriculations en location courte durée, à 4 900 unités, afin de compenser le manque de vitalité globale sur les autres canaux.

Solide en BtoB

Sur celui des particuliers, Hyundai Motor France a cédé 7,4 %, à 23 426 livraisons, là où le canal a cédé 5 % au global. La marque sud-coréenne a en revanche été plus à son aise sur le marché des flottes (LLD et sociétés) avec 8 933 immatriculations. Un total en légère baisse de 1,3 %, sur un secteur BtoB VP à -10,3 %.

"Cette résistance s’appuie sur une offre produits adaptée aux usages professionnels et sur la compétitivité du coût total de détention. Sur le canal des ventes à sociétés, les immatriculations de véhicules électriques Hyundai enregistrent une progression de +111 % sur un an, soit plus du double de la croissance du marché, qui s’établit à +54 %", analyse Hyundai Motor France.

L’autre satisfaction de 2025 est la montée en puissance de la gamme électrifiée. Celle-ci a représenté 73 % des livraisons. Hyundai a notamment vu ses modèles électriques s’envoler de 111 % en BtoB, à 2 148 unités. La marque a tiré profit de la réforme des avantages en nature avec deux modèles figurant à l’écoscore, le Kona et l’Inster. L’occasion de rappeler que 70 % des véhicules vendus en France sont produits en République tchèque et en Turquie.

Hyundai Motor France, dont le Tucson et le Kona ont représenté à eux seuls 61 % des livraisons l’an passé, a également axé ses efforts sur les activités pièces et services. Ces dernières ont vu leur chiffre d’affaires global s’accroître de 9 %, grâce notamment à une nouvelle offre de contrats de maintenance proposée au niveau du réseau.

Plan de formation réseau

Pour 2026, la marque entend "maintenir sa performance sur le marché français, dans un environnement qui restera exigeant". L’électrification restera le socle de la stratégie, notamment avec la montée en puissance de l’Inster, qui connaîtra sa première année pleine de commercialisation. La gamme sera par ailleurs enrichie avec la Ioniq 3 et le Staria électrique. Toutes les nouveautés seront exposées lors du Mondial de Paris, auquel participera le constructeur.

Hyundai annonce enfin que son réseau de concessionnaires sera lui aussi au centre des attentions. Un plan de montée en compétences sur tous les sujets clés, comme la vente de VN et VO, le marketing ou bien les solutions de mobilité, sera à l’ordre du jour, via la Hyundai Academy.