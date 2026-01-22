Hyundai Motor stagne à 4,1 millions de livraisons en 2025

Publié le 22 janvier 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Les livraisons mondiales du groupe Hyundai ont légèrement reculé de 0,8 % en 2025, à 4,1 millions d’unités. Le constructeur sud-coréen a toutefois pu s’appuyer sur une gamme électrifiée dynamique dépassant les 930 000 unités.

Les ventes mondiales de Hyundai ont stagné à 4,1 millions d'unités en 2025. ©Hyundai

La route est encore longue pour atteindre l’objectif de 5,55 millions de livraisons dans le monde en 2030. Hyundai tourne depuis deux ans à 4,1 millions d’unités. En 2025, son volume global a légèrement baissé de 0,8 %, à 4 108 605 de voitures, dont 221 482 unités de sa marque haut de gamme Genesis. Début 2025, le groupe annonçait viser un volume de 4,17 millions d’immatriculations. Le constructeur sud-coréen a livré 3,17 de voitures thermiques, contre 932 000 modèles électrifiés. Cette dernière catégorie a progressé de 27 %, avec une pointe à +58 % pour les modèles hydrogène (7 047 unités). Les propositions 100 % électriques ont gagné 17 % (269 169), contre 32 % pour les full hybrid (611 783) et 21 % pour les hybrides rechargeables (44 124). Xavier Martinet, Hyundai Europe : "Le continent européen doit prendre sa part dans la croissance de la marque" L'Amérique du Nord a été particulièrement dynamique avec 1 192 919 livraisons (+8 %). L’Amérique centrale et l'Amérique du Sud a représenté 312 338 unités, l’Europe 603 782 (dont 45 621 en France), l’Inde 574 536, le Moyen-Orient et l’Afrique 317 270, la Chine 125 726 et enfin l’Asie-Pacifique 193 454. En Corée du Sud, ce sont 712 954 voitures qui ont été immatriculées. Comme évoqué précédemment, l’objectif du groupe est d’atteindre 5,55 millions de véhicules en 2030. Pour cela, Hyundai entend monter à 1,44 million en Amérique du Nord notamment. Les modèles électrifiés devraient représenter 60 % du volume d’ici à la fin de la décennie, soit 3,3 millions d’unités.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet