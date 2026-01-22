Hyundai Motor stagne à 4,1 millions de livraisons en 2025
Publié le 22 janvier 2026
La route est encore longue pour atteindre l’objectif de 5,55 millions de livraisons dans le monde en 2030. Hyundai tourne depuis deux ans à 4,1 millions d’unités. En 2025, son volume global a légèrement baissé de 0,8 %, à 4 108 605 de voitures, dont 221 482 unités de sa marque haut de gamme Genesis. Début 2025, le groupe annonçait viser un volume de 4,17 millions d’immatriculations.
Le constructeur sud-coréen a livré 3,17 de voitures thermiques, contre 932 000 modèles électrifiés. Cette dernière catégorie a progressé de 27 %, avec une pointe à +58 % pour les modèles hydrogène (7 047 unités). Les propositions 100 % électriques ont gagné 17 % (269 169), contre 32 % pour les full hybrid (611 783) et 21 % pour les hybrides rechargeables (44 124).
L'Amérique du Nord a été particulièrement dynamique avec 1 192 919 livraisons (+8 %). L’Amérique centrale et l'Amérique du Sud a représenté 312 338 unités, l’Europe 603 782 (dont 45 621 en France), l’Inde 574 536, le Moyen-Orient et l’Afrique 317 270, la Chine 125 726 et enfin l’Asie-Pacifique 193 454. En Corée du Sud, ce sont 712 954 voitures qui ont été immatriculées.
Comme évoqué précédemment, l’objectif du groupe est d’atteindre 5,55 millions de véhicules en 2030. Pour cela, Hyundai entend monter à 1,44 million en Amérique du Nord notamment. Les modèles électrifiés devraient représenter 60 % du volume d’ici à la fin de la décennie, soit 3,3 millions d’unités.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.