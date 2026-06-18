La diversification de Renault dans la défense suscite la colère de la CGT 

Dans un contexte de réarmement européen, Renault compte parmi les constructeurs automobiles les plus investis dans le domaine de la défense. Toutefois, les nouvelles annonces du constructeur dans le cadre du salon Eurosatory, les 15 et 16 juin 2026, ne sont pas du goût de la CGT. Selon le syndicat, les déclarations du constructeur "choquent de nombreux salariés de l’entreprise".

"La CGT-Renault s'oppose à l'orientation militaire de l'entreprise. Profiter de la marche à la guerre ne sera jamais bénéfique aux travailleurs", indique le syndicat dans un communiqué. Contrairement à ce qu'a déclaré François Provost au journal Le Monde dans son édition du 16 juin 2026", remarque le syndicat, cette décision ne "bénéficie pas du plein soutien des salariés de Renault".

Pour rappel, avec son partenaire, le groupe de défense Thales, Renault a annoncé deux projets. Le premier vise à produire des véhicules multimissions pouvant servir de postes de commandement mobiles. Le second a pour objectif de produire en série le drone explosif Toutatis de Thales dès 2027.

Le drone Toutatis particulièrement visé par la CGT

"Les discussions dans les bureaux et les ateliers démontrent que de nombreux salariés refusent cette orientation, car ils sont entrés chez Renault pour fabriquer des voitures, pas des armes", poursuit la CGT. "Ce sont d'ailleurs bien ces réticences qui ont obligé la direction générale à avancer masquée sur le sujet, infusant petit à petit son orientation vers la production d'armes."

Le syndicat s'insurge en particulier contre l'annonce de la production du drone de Thales, dont le PDG, Patrice Caine, a déclaré à la presse que ce drone "a d'abord vocation à être vendu à l'international", alors que le directeur général de Renault, François Provost, aurait assuré en interne travailler uniquement sur des contrats de l'armée française, selon la CGT.

Elle estime aussi que les syndicats n'ont été informés que tardivement de ces projets, lors d'une réunion d'information le 17 juin 2026, après les annonces du groupe à la presse. Après avoir annoncé en février un premier projet dans la défense – la production, avec l'entreprise Turgis Gaillard, d'un grand drone baptisé Chorus, qui sera fabriqué en série dans l'usine Renault du Mans (72) –, le constructeur automobile avait précisé que les salariés participants étaient recrutés sur la base du volontariat et qu'il avait reçu davantage de candidatures que de postes ouverts. (Avec AFP)