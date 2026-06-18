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Constructeurs

La diversification de Renault dans la défense suscite la colère de la CGT 

Publié le 18 juin 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
3 min de lecture
Après les annonces de Renault et de Thales à Eurosatory concernant la production de véhicules multimissions et du drone explosif Toutatis, la CGT-Renault critique un virage militaire de l'entreprise. Le syndicat affirme que ces projets ne bénéficient pas du soutien unanime des salariés et dénonce un manque de transparence de la direction. 
Renault défense
Renault a annoncé deux projets dont un qui vise à produire des véhicules multimissions pouvant servir de postes de commandement mobiles. ©Renault-Thales

Dans un contexte de réarmement européen, Renault compte parmi les constructeurs automobiles les plus investis dans le domaine de la défense. Toutefois, les nouvelles annonces du constructeur dans le cadre du salon Eurosatory, les 15 et 16 juin 2026, ne sont pas du goût de la CGT. Selon le syndicat, les déclarations du constructeur "choquent de nombreux salariés de l’entreprise".

 

"La CGT-Renault s'oppose à l'orientation militaire de l'entreprise. Profiter de la marche à la guerre ne sera jamais bénéfique aux travailleurs", indique le syndicat dans un communiqué. Contrairement à ce qu'a déclaré François Provost au journal Le Monde dans son édition du 16 juin 2026", remarque le syndicat, cette décision ne "bénéficie pas du plein soutien des salariés de Renault".

 

Avec Thales, Renault Group renforce sa présence sur le marché de la défense

 

Pour rappel, avec son partenaire, le groupe de défense Thales, Renault a annoncé deux projets. Le premier vise à produire des véhicules multimissions pouvant servir de postes de commandement mobiles. Le second a pour objectif de produire en série le drone explosif Toutatis de Thales dès 2027.

 

Le drone Toutatis particulièrement visé par la CGT

 

"Les discussions dans les bureaux et les ateliers démontrent que de nombreux salariés refusent cette orientation, car ils sont entrés chez Renault pour fabriquer des voitures, pas des armes", poursuit la CGT. "Ce sont d'ailleurs bien ces réticences qui ont obligé la direction générale à avancer masquée sur le sujet, infusant petit à petit son orientation vers la production d'armes."

 

Le syndicat s'insurge en particulier contre l'annonce de la production du drone de Thales, dont le PDG, Patrice Caine, a déclaré à la presse que ce drone "a d'abord vocation à être vendu à l'international", alors que le directeur général de Renault, François Provost, aurait assuré en interne travailler uniquement sur des contrats de l'armée française, selon la CGT. 

 

Renault et Thales s'allient pour produire un drone militaire dès 2027

 

Elle estime aussi que les syndicats n'ont été informés que tardivement de ces projets, lors d'une réunion d'information le 17 juin 2026, après les annonces du groupe à la presse. Après avoir annoncé en février un premier projet dans la défense la production, avec l'entreprise Turgis Gaillard, d'un grand drone baptisé Chorus, qui sera fabriqué en série dans l'usine Renault du Mans (72) , le constructeur automobile avait précisé que les salariés participants étaient recrutés sur la base du volontariat et qu'il avait reçu davantage de candidatures que de postes ouverts. (Avec AFP)

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