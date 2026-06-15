Avec Thales, Renault Group renforce sa présence sur le marché de la défense

Renault Group poursuit sa diversification vers les activités de défense. Le constructeur produit déjà des drones, avec Turgis Gaillard.

À l'occasion du salon Eurosatory, qui se tient du 15 au 19 juin 2026 à Villepinte, le constructeur a dévoilé avec Thales un véhicule tactique léger baptisé 4 Troop.

Le modèle repose sur la plateforme AmpR Medium, adaptée pour recevoir les systèmes de communication, de coordination et de traitement des données développés par Thales.

Présenté sous la forme d'un démonstrateur, il vise des missions de reconnaissance, d'appui, de surveillance ou encore de coordination d'opérations sur le terrain.

Au-delà des caractéristiques techniques du véhicule, cette annonce illustre surtout l'intérêt croissant de Renault pour le secteur de la défense.

Face à l'augmentation des budgets militaires en Europe et aux besoins de renouvellement des équipements terrestres, les constructeurs automobiles voient émerger de nouveaux débouchés pour leurs plateformes et leurs capacités industrielles.

Un marché de plus en plus attractif

L'approche retenue consiste à s'appuyer sur des véhicules produits en grande série afin de réduire les coûts de développement et les délais de mise à disposition. Renault met également en avant son réseau industriel et après-vente pour assurer la maintenance des véhicules et leur soutien opérationnel.

Le prototype présenté à Eurosatory est doté d'une motorisation hybride à quatre roues motrices. Il peut embarquer différents équipements tactiques, notamment des moyens de communication sécurisés, des capteurs ainsi que des systèmes permettant de piloter des drones ou des robots terrestres.

Une fonction d'alimentation électrique externe permet également d'alimenter certains équipements déployés sur le terrain.

Pour Thales, l'intérêt est d'intégrer ses systèmes déjà déployés dans le programme SCORPION de l'armée de Terre à des plateformes plus légères et plus rapidement disponibles.

Pour Renault, l'enjeu est de démontrer que des véhicules issus du monde civil peuvent répondre à certaines attentes des forces armées, en complément des matériels développés par les industriels spécialisés de la défense.