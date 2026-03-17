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Constructeurs

Kia et Allianz Partners étendent leur partenariat

Publié le 17 mars 2026

Par Jean-Baptiste Kapela
2 min de lecture
Le constructeur sud-coréen poursuit le développement de ses services. Kia lance une offre d’assurance automobile en marque blanche, Kia Assurance, accessible à l’ensemble de ses clients, particuliers comme professionnels.
Kia Assurance
Les services de Kia Assurance sont disponibles pour les particuliers et les professionnels, pour tous les modèles neufs et d'occasion de Kia. ©Kia

Le partenariat entre le constructeur sud-coréen et Allianz Partner se renforce. Après avoir lancé au 1er janvier 2026 son offre d’assistance, Kia s’attaque avec son partenaire à l’assurance automobile en créant, en marque blanche, Kia Assurance. Les services de cette nouvelle entité sont disponibles aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, pour tous les modèles neufs de la marque sud-coréenne. Une offre accessible également pour les véhicules d’occasion (peu importe la marque) vendus dans le réseau Kia.

 

Kia France confie l’assistance de ses véhicules à Allianz Partners

 

"Nous sommes très heureux d’approfondir notre partenariat avec Allianz ", indique Marc Hedrich, président de Kia France. "Nous savons que nous devons être à la hauteur des attentes de nos clients en leur proposant des solutions d’assurance complètes pour leur permettre de profiter de leur Kia, en toute sérénité."

 

Trois formules différentes

 

Kia Assurance propose trois formules distinctes. La formule Tier donne accès à une couverture minimale qui intègre la garantie responsabilité civile dans l’objectif de couvrir les dommages lors d’un sinistre. L’offre Tier Plus permet une couverture intermédiaire avec des garanties complémentaires comme le bris de glace, le vol ou l’incendie. Enfin, Kia Assurance propose une protection tous risques, un contrat complet qui prend en charge les dommages matériels au véhicule assuré et corporels pour le conducteur, même s’il est responsable.

 

Erhan Eren est le nouveau responsable des utilitaires de Kia Europe

 

Au-delà de ces services, l’entité dédiée à l’assurance du réseau offre l’accès à la réparation dans le réseau Kia avec des pièces d’origine constructeur garanties deux ans. Si le client reste libre de choisir, dans l’éventualité d’un sinistre, les assurés seront orientés prioritairement vers un réparateur agréé Kia.

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