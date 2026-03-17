Kia et Allianz Partners étendent leur partenariat

Le partenariat entre le constructeur sud-coréen et Allianz Partner se renforce. Après avoir lancé au 1er janvier 2026 son offre d’assistance, Kia s’attaque avec son partenaire à l’assurance automobile en créant, en marque blanche, Kia Assurance. Les services de cette nouvelle entité sont disponibles aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels, pour tous les modèles neufs de la marque sud-coréenne. Une offre accessible également pour les véhicules d’occasion (peu importe la marque) vendus dans le réseau Kia.

"Nous sommes très heureux d’approfondir notre partenariat avec Allianz ", indique Marc Hedrich, président de Kia France. "Nous savons que nous devons être à la hauteur des attentes de nos clients en leur proposant des solutions d’assurance complètes pour leur permettre de profiter de leur Kia, en toute sérénité."

Trois formules différentes

Kia Assurance propose trois formules distinctes. La formule Tier donne accès à une couverture minimale qui intègre la garantie responsabilité civile dans l’objectif de couvrir les dommages lors d’un sinistre. L’offre Tier Plus permet une couverture intermédiaire avec des garanties complémentaires comme le bris de glace, le vol ou l’incendie. Enfin, Kia Assurance propose une protection tous risques, un contrat complet qui prend en charge les dommages matériels au véhicule assuré et corporels pour le conducteur, même s’il est responsable.

Au-delà de ces services, l’entité dédiée à l’assurance du réseau offre l’accès à la réparation dans le réseau Kia avec des pièces d’origine constructeur garanties deux ans. Si le client reste libre de choisir, dans l’éventualité d’un sinistre, les assurés seront orientés prioritairement vers un réparateur agréé Kia.