Erhan Eren est le nouveau responsable des utilitaires de Kia Europe

Kia Europe annonce la nomination d'Erhan Eren au poste de directeur du programme PBV. Il succède à Pierre-Martin Bos, qui avait quitté le constructeur sud-coréen en novembre 2025, avec la mission de déployer et coordonner le lancement des utilitaires de la marque en Europe.

Depuis le 1er mars 2026, Erhan Eren est le nouveau directeur du programme PBV de Kia Europe. Basé au siège européen à Francfort, en Allemagne, il aura pour mission de piloter le déploiement et la coordination sur le Vieux Continent de l’écosystème PBV, la division dédiée aux véhicules utilitaires 100 % électriques de Kia. Il succède à Pierre-Martin Bos, qui avait quitté le constructeur sud-coréen en novembre 2025.

Ses responsabilités consisteront également à renforcer l’organisation dédiée aux PBV dans la région, "tout en veillant à ce que l’architecture modulaire des modèles soit efficacement adaptée via des transformations spécifiques afin de répondre aux besoins opérationnels des gestionnaires de flottes européens", précise le constructeur dans un communiqué.

Fort de plus de 18 ans d’expérience dans les secteurs des camions, des bus et des utilitaires, Erhan Eren a occupé des postes de direction incluant la gestion de centres de profits, l’expansion internationale et le déploiement de technologies électriques et à pile à combustible. Tout au long de sa carrière, il s’est attaché à bâtir des réseaux de vente et de service performants et à développer des solutions de mobilité centrées sur le client, adaptées à divers secteurs commerciaux.

"La stratégie PBV de Kia redéfinit les attentes des entreprises en matière de véhicules électriques, en associant une plateforme dédiée à une grande flexibilité et à une connectivité avancée", a réagi Erhan Eren, nouveau directeur PBV de Kia Europe. "Ma priorité est de garantir que nos clients bénéficient d'un écosystème fluide et fiable, incluant des fondamentaux produits solides, des services, en passant par l'assistance, l'intégration des carrossiers et la disponibilité des pièces de rechange."

250 000 ventes mondiales de PBV d'ici à 2030

Erhan Eren rejoint Kia à un moment charnière, alors que la dynamique du programme PBV s'intensifie en Europe. Le déploiement de la gamme des véhicules utilitaires du constructeur sud-coréen a débuté fin 2025, avec les PV5 Passenger (5 places) et PV5 Cargo (L2H1), suivis du PV5 Châssis-Cab dévoilé lors du salon Solutrans 2025.

L’offre s’étendra ensuite à des segments supérieurs avec les PV7 et PV9. Kia s’est ainsi fixé l’objectif d’atteindre un volume annuel de 250 000 ventes mondiales d’utilitaires électriques à l’horizon 2030, tous modèles confondus.

"Kia s’impose comme un acteur de premier plan de la mobilité électrique commerciale et notre approche PBV offre au marché BtoB une nouvelle référence en matière de solutions dédiées", a déclaré Sjoerd Knipping, COO de Kia Europe. "Grâce à sa solide expérience dans la mobilité commerciale et les flottes électrifiées, Erhan Eren jouera un rôle essentiel dans le pilotage du prochain chapitre de la stratégie PBV de Kia en Europe."