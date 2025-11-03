Menu
Pierre-Martin Bos quitte Kia Europe pour diriger Zero Motorcycles

Publié le 3 novembre 2025

Par Damien Chalon
2 min de lecture
Propulsé mi-2023 directeur de la division véhicules utilitaires de Kia Europe, Pierre-Martin Bos quitte le constructeur sud-coréen au moment fatidique du lancement du PV5. Il part diriger Zero Motorcycles, spécialiste des deux-roues électriques.
pierre martin bos
Pierre-Martin Bos est nommé PDG de Zero Motorcycles. ©Zero Motorcycles

C’est ce qui s’appelle partir à un moment crucial. Alors que le lancement officiel du PV5 en Europe est imminent, Pierre-Martin Bos quitte ses fonctions. Il œuvrait depuis deux ans à la tête de la division véhicules utilitaires de Kia Europe, justement dans l’optique de la commercialisation de ce premier modèle.

 

Pierre-Martin Bos, spécialiste des utilitaires légers, s’en va pour diriger Zero Motorcycles, un constructeur américain de deux-roues électriques présent dans plus de 30 pays. Il occupera le poste de PDG, prenant ainsi la suite de Sam Paschel qui officiait à la tête de l’entreprise depuis huit ans. Ce dernier occupera dorénavant un rôle de conseiller au conseil d’administration.

 

Kia ouvre les commandes de son fourgon électrique PV5

 

"Je suis honoré de rejoindre une équipe qui a établi une référence en matière d’innovation électrique et d’expérience de conduite. Ma carrière a été guidée par la volonté de créer des passerelles entre les cultures, les marchés et les technologies, et je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à accélérer l’impact mondial de Zero", s’exprime le nouveau PDG.

 

Le profil de Pierre-Martin Bos a fait mouche à plusieurs titres. Son parcours international (France, Italie, Danemark, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Maroc, Corée du Sud…) au sein de plusieurs constructeurs (Iveco, Fiat, Stellantis, Kia…) est souligné par son nouvel employeur, ainsi que sa maîtrise des langues.

