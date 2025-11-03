Pierre-Martin Bos quitte Kia Europe pour diriger Zero Motorcycles

Propulsé mi-2023 directeur de la division véhicules utilitaires de Kia Europe, Pierre-Martin Bos quitte le constructeur sud-coréen au moment fatidique du lancement du PV5. Il part diriger Zero Motorcycles, spécialiste des deux-roues électriques.

Pierre-Martin Bos est nommé PDG de Zero Motorcycles. ©Zero Motorcycles

C’est ce qui s’appelle partir à un moment crucial. Alors que le lancement officiel du PV5 en Europe est imminent, Pierre-Martin Bos quitte ses fonctions. Il œuvrait depuis deux ans à la tête de la division véhicules utilitaires de Kia Europe, justement dans l’optique de la commercialisation de ce premier modèle.

Pierre-Martin Bos, spécialiste des utilitaires légers, s’en va pour diriger Zero Motorcycles, un constructeur américain de deux-roues électriques présent dans plus de 30 pays. Il occupera le poste de PDG, prenant ainsi la suite de Sam Paschel qui officiait à la tête de l’entreprise depuis huit ans. Ce dernier occupera dorénavant un rôle de conseiller au conseil d’administration.

"Je suis honoré de rejoindre une équipe qui a établi une référence en matière d’innovation électrique et d’expérience de conduite. Ma carrière a été guidée par la volonté de créer des passerelles entre les cultures, les marchés et les technologies, et je suis enthousiaste à l’idée de contribuer à accélérer l’impact mondial de Zero", s’exprime le nouveau PDG.

Le profil de Pierre-Martin Bos a fait mouche à plusieurs titres. Son parcours international (France, Italie, Danemark, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Maroc, Corée du Sud…) au sein de plusieurs constructeurs (Iveco, Fiat, Stellantis, Kia…) est souligné par son nouvel employeur, ainsi que sa maîtrise des langues.