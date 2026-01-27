Kia France confie l’assistance de ses véhicules à Allianz Partners

Publié le 27 janvier 2026 ■ Par Jean-Baptiste Kapela ■ 2 min de lecture

L’assureur et assisteur Allianz Partners s’allie à Kia France pour son programme d’assistance. Depuis le 1er janvier 2026, tous les véhicules de la marque sud-coréenne vendus dans l’Hexagone bénéficient d’une assistance routière simplifiée.

Kia France s'allie à Allianz Partners pour l'assistance de ses conducteurs dans l'Hexagone. ©Kia

Assistance 24h/24, mobilité alternative et solutions digitales : Kia muscle son accompagnement clients avec Allianz Partners. L’assureur et assisteur annonce la signature d’un partenariat avec la marque sud-coréenne en France pour son programme d’assistance constructeur. Une collaboration d’ores et déjà concrète depuis le 1er novembre 2025 pour les véhicules utilitaires légers, et étendue depuis le 1er janvier 2026 à l’ensemble des véhicules Kia vendus dans l’Hexagone. L’assistance routière ne connaît pas la crise Qu’ils soient particuliers ou professionnels, tous les conducteurs peuvent bénéficier d’une assistance simplifiée, "complète et adaptée à leurs besoins", affirme Allianz dans son communiqué. "Nous sommes extrêmement fiers de la confiance que nous accorde Kia France. Grâce à nos solutions digitales et notre expertise sur les véhicules électriques, nous sommes aux côtés des conducteurs Kia pour leur garantir sérénité et sécurité sur toutes les routes", s’enthousiasme Lydie Hippon-Darde, directrice générale d’Allianz Partners France. Une flexibilité dans l’assistance Concrètement, en cas de panne, les conducteurs Kia peuvent bénéficier d’une assistance 7j/7 et 24h/24. Celle-ci couvre tous les types d’incidents, de l’accident à la crevaison, en passant par la panne de batterie. Allianz Partners s’engage à "garantir une prise en charge rapide et efficace, quelle que soit la situation". L’offre est déployée dans l’ensemble du réseau de concessionnaires Kia. Kia échoue à nouveau dans sa quête des 3,2 millions de voitures Plusieurs services sont proposés aux conducteurs, à l’image du Mobility as a Service (MaaS) ou encore de l’accès multicanal. Dans le cadre du MaaS, en cas d’immobilisation du véhicule, les chargés d’assistance peuvent identifier plus rapidement la meilleure alternative pour le client, qu’il s’agisse d’un taxi, d’une location de voiture, du train ou de mobilités partagées. Grâce à l’accès multicanal, les clients peuvent quant à eux contacter l’assistance par téléphone ou directement depuis leur smartphone.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.

Partager :

Sur le même sujet