Kia France confie l’assistance de ses véhicules à Allianz Partners
Publié le 27 janvier 2026
Assistance 24h/24, mobilité alternative et solutions digitales : Kia muscle son accompagnement clients avec Allianz Partners. L’assureur et assisteur annonce la signature d’un partenariat avec la marque sud-coréenne en France pour son programme d’assistance constructeur. Une collaboration d’ores et déjà concrète depuis le 1er novembre 2025 pour les véhicules utilitaires légers, et étendue depuis le 1er janvier 2026 à l’ensemble des véhicules Kia vendus dans l’Hexagone.
Qu’ils soient particuliers ou professionnels, tous les conducteurs peuvent bénéficier d’une assistance simplifiée, "complète et adaptée à leurs besoins", affirme Allianz dans son communiqué. "Nous sommes extrêmement fiers de la confiance que nous accorde Kia France. Grâce à nos solutions digitales et notre expertise sur les véhicules électriques, nous sommes aux côtés des conducteurs Kia pour leur garantir sérénité et sécurité sur toutes les routes", s’enthousiasme Lydie Hippon-Darde, directrice générale d’Allianz Partners France.
Une flexibilité dans l’assistance
Concrètement, en cas de panne, les conducteurs Kia peuvent bénéficier d’une assistance 7j/7 et 24h/24. Celle-ci couvre tous les types d’incidents, de l’accident à la crevaison, en passant par la panne de batterie. Allianz Partners s’engage à "garantir une prise en charge rapide et efficace, quelle que soit la situation". L’offre est déployée dans l’ensemble du réseau de concessionnaires Kia.
Plusieurs services sont proposés aux conducteurs, à l’image du Mobility as a Service (MaaS) ou encore de l’accès multicanal. Dans le cadre du MaaS, en cas d’immobilisation du véhicule, les chargés d’assistance peuvent identifier plus rapidement la meilleure alternative pour le client, qu’il s’agisse d’un taxi, d’une location de voiture, du train ou de mobilités partagées. Grâce à l’accès multicanal, les clients peuvent quant à eux contacter l’assistance par téléphone ou directement depuis leur smartphone.
